По его словам, благодаря этому у Москвы «открылись глаза на многие международные процессы», а также на то, «каким образом выстраивать отношения с многими международными организациями и столицами».

«Это очень важные четыре года в истории... конечно же, эти четыре года всегда останутся в памяти людей», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что начинавшаяся против киевского режима СВО в итоге стала масштабным противостоянием России и стран Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

