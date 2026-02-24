Песков: С началом СВО у России открылись глаза на многие международные процессы
Россия будет учитывать опыт, полученный за время проведения специальной военной операции (СВО), в своих действиях на мировой арене. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, благодаря этому у Москвы «открылись глаза на многие международные процессы», а также на то, «каким образом выстраивать отношения с многими международными организациями и столицами».
«Это очень важные четыре года в истории... конечно же, эти четыре года всегда останутся в памяти людей», — добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что начинавшаяся против киевского режима СВО в итоге стала масштабным противостоянием России и стран Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам рассказали, как случайно не стать дроппером
- Первым будет орешник: Сезон аллергии в Москве ожидают не раньше марта
- Песков: С началом СВО у России открылись глаза на многие международные процессы
- Володин назвал преступлением передачу ядерного оружия Украине
- Без захвата власти: К чему приведут беспорядки в Мексике из-за наркокартеля
- Песков заявил, что СВО стала противостоянием с Западом
- В Кремле заявили, что администрация Telegram не хочет сотрудничать с властями РФ
- Депутат Разворотнева заявила о нежелании бизнеса давать 3 трлн на теплосети
- Песков: Данные о передаче Киеву ядерной бомбы учтут при переговорах
- Армия России освободила Риздвянку в Запорожской области