Песков: С началом СВО у России открылись глаза на многие международные процессы

Россия будет учитывать опыт, полученный за время проведения специальной военной операции (СВО), в своих действиях на мировой арене. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Захарова: Без устранения расширения НАТО невозможно урегулирование на Украине

По его словам, благодаря этому у Москвы «открылись глаза на многие международные процессы», а также на то, «каким образом выстраивать отношения с многими международными организациями и столицами».

«Это очень важные четыре года в истории... конечно же, эти четыре года всегда останутся в памяти людей», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что начинавшаяся против киевского режима СВО в итоге стала масштабным противостоянием России и стран Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры