Дальний Восток побил исторический рекорд по выдаче льготной ипотеки

Выдачи льготных ипотечных кредитов на Дальнем Востоке выросли в более чем в три раза за последние пять лет: с 15 тысяч кредитов в 2020 году до рекордных 47 тысяч за 2025 год, сообщил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.

Программа льготной ипотеки под 2% уже кардинально изменила жилищный рынок региона. В ответ на повышенный спрос застройщики увеличили темпы строительства, только в 2025 году введя в эксплуатацию более четырех миллионов квадратных метров жилья. Темп ввода на Дальнем Востоке составил 102,4% к показателям аналогичного периода прошлого года, что выше общероссийского (97,6%).