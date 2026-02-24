Дальний Восток побил исторический рекорд по выдаче льготной ипотеки
Выдачи льготных ипотечных кредитов на Дальнем Востоке выросли в более чем в три раза за последние пять лет: с 15 тысяч кредитов в 2020 году до рекордных 47 тысяч за 2025 год, сообщил НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик.
Программа льготной ипотеки под 2% уже кардинально изменила жилищный рынок региона. В ответ на повышенный спрос застройщики увеличили темпы строительства, только в 2025 году введя в эксплуатацию более четырех миллионов квадратных метров жилья. Темп ввода на Дальнем Востоке составил 102,4% к показателям аналогичного периода прошлого года, что выше общероссийского (97,6%).
«Приморье здесь вне конкуренции — ввод жилья вырос на 20,6% к прошлому году. Застройщики заходят в регион, реализуют крупные проекты. Но важно понимать: программа работает не только для мегаполисов. Нам нужно, чтобы молодая семья в небольшом городе тоже могла нормально решить жилищный вопрос», — отметил Ролик.
По словам парламентария, в целом на Дальнем Востоке доступность жилья уже превышает среднероссийскую. Так, в 2024 году половина дальневосточных семей могла позволить себе квартиру площадью 54 квадратных метра при ипотечном платеже не более 35% от дохода. По России в целом такой уровень доступности имеют лишь 41% семей.
С 2026 года дальневосточную и арктическую ипотеку по поручению президента РФ Владимира Путина распространили на вторичный рынок в городах, где не ведётся строительство многоквартирных домов.
