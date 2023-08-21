BMW ограничил доступ отечественных дилеров к своему ПО
Автомобильный концерн BMW ограничил доступ российских дилеров к своему программному обеспечению, сообщают «Известия».
Станции технического обслуживания не смогут просматривать пробег, историю обслуживания машин и программировать дубликаты ключей. Пока неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику. Доступ к онлайн-сервисам для BMW осуществляется через дополнительные резервные каналы.
В компании AGR Automotive group ситуацию комментировать отказались.
На прошлой неделе об отключении отечественных дилеров от своего ПО «Известиям» сообщили в «МБ РУС» — дистрибьюторе Mercedes-Benz в России.
Ранее автоконцерн Mercedes-Benz отключил дилеров в России от своего программного обеспечения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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