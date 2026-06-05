«За выходные дни вода в стоячих водоемах, таких как пруды и озера, прогреется до 20 градусов тепла. Можно купаться. Наличие яркого солнца будет способствовать тому, чтобы было комфортно выходить из воды и согреваться на суше. В начале же следующей недели нам обещают прохождение атмосферных фронтов. Со вторника по четверг могут быть кратковременные грозовые дожди. В целом температурный фон Московской области будет сохраняться от 21 до 26 градусов на следующей неделе. Но в период прохождения холодного атмосферного фронта при грозовых дождях температура будет понижаться до 17-19 градусов тепла. Кратковременные вторжения холодного воздуха будут немного портить общий фон. Тем не менее будет удерживаться летняя погода. Если брать в среднем за сутки, температура будет вполне нормальной для этих чисел июня», - сказал он.

В свою очередь глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН посоветовал пока повременить с купанием на южных курортах России.

«Пора дождей закончилась, погода на южном берегу Крыма и черноморском побережье Кавказа будет преимущественно без осадков. Температура будет достойная для этого времени года – 21-28 градусов тепла. С точки зрения проведения времени на пляже погода будет очень комфортной. Не смотрел значения температуры воды, но думаю пока еще нужно будет соблюдать некую меру и осторожность. Вода еще в достаточной степени не прогрелась: весенний сезон вплоть до конца мая был слишком холодным. Пока стоит проводить время на пляже и с осторожностью заходить в воду», - уточнил он.

Ранее сообщалось, что самыми востребованными направлениями отдыха среди курортов черноморского побережья России являются Анапа, Геленджик и Адлер. Как отмечают эксперты, интерес к ним в 2026 году вырос на 95% к уровню прошлого года на фоне конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого россияне опасаются лететь в ОАЭ, Египет и ряд других стран, передает «Радиоточка НСН».

