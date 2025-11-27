Путин: ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не является угрозой для кого-либо. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В МИД Армении заявили, что вопрос выхода из ОДКБ не обсуждается

На пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке он подчеркнул, что при этом организация должна быть готова к отражению любых агрессивных действий в отношении её членов.

Российский лидер отметил, что в этой связи входящие в ОДКБ страны продолжат проводить совместные учения, в том числе и по линии спецслужб.

Ранее Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ российским оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

