Путин: ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии

На пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке он подчеркнул, что при этом организация должна быть готова к отражению любых агрессивных действий в отношении её членов.

Российский лидер отметил, что в этой связи входящие в ОДКБ страны продолжат проводить совместные учения, в том числе и по линии спецслужб.

Ранее Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ российским оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».