Центробанк РФ поддержал скидки на маркетплейсах, но с условием
Центробанк РФ никогда не выступал за отмену бонусов и скидок. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния.
Он отметил, что это касается также скидок и бонусов на маркетплейсах. Главное - отсутствие какой-либо дискриминации покупателей.
«Для всех маркетплейсов, для всех экосистем... Дискриминация должна быть устранена и у клиентов должен быть равный доступ ко всем благам, которые там происходят», - заключил Габуния.
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предупредил главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину, что отмена скидок на маркетплейсах может сказаться на уровне жизни россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Центробанк РФ поддержал скидки на маркетплейсах, но с условием
