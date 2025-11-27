Центробанк РФ поддержал скидки на маркетплейсах, но с условием

Он отметил, что это касается также скидок и бонусов на маркетплейсах. Главное - отсутствие какой-либо дискриминации покупателей.

«Для всех маркетплейсов, для всех экосистем... Дискриминация должна быть устранена и у клиентов должен быть равный доступ ко всем благам, которые там происходят», - заключил Габуния.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предупредил главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину, что отмена скидок на маркетплейсах может сказаться на уровне жизни россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».