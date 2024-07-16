Жалобы из регионов: Разворотнева призвала принять федеральный закон о тишине
Светлана Разворотнева заявила НСН, что регионы сегодня самостоятельно устанавливают ограничения, а жаловаться на шум за окном зачастую просто некуда.
В России необходимо ввести федеральный закон о тишине, который определит порядок шумных работ не только внутри дома, но и на улице, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН. По ее словам, сегодня регионы самостоятельно устанавливают ограничения, что вызывает путаницу.
В Госдуму внесен законопроект об ограничении шумных работ для управляющих компаний, предлагается запретить шуметь газонокосилками, пилить деревья и вывозить строительный мусор с 22:00 до 08:00. В сопроводительной записке отмечается, что люди часто жалуются на шумные работы в ранние часы, но по закону это не запрещено, пишет RT.
«У нас нет федерального закона о тишине, каждый регион применяет собственные законы на основании федеральных норм. В Москве содержится пометка о том, что не допускаются звуки громче определенного уровня за исключением работ, которые осуществляют коммунальные службы. Бывает срочная необходимость, аварийные ситуации. Дворники по регламенту должны выходить в 7 утра, поэтому разные бывают ситуации», - рассказала она.
Разворотнева подчеркнула, что гражданам зачастую просто некуда жаловаться в случае шума по ночам.
«С другой стороны, есть жалобы, которые в основном касаются техники – поливают что-то и так далее. Возможно, эту проблему надо формулировать иначе, определить, какие именно работы нельзя. В первую очередь нужен федеральный закон о тишине, иначе новые меры работать по-прежнему не будут. Жаловаться можно, но далеко не во всех регионах это работает. В Москве с этим проблем меньше, есть специальные порталы. Сегодня это работает лучше, чем обращения в полицию», - отметила депутат.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее выступил с предложением штрафовать шумных по ночам байкеров и автомобилистов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России выросло число совершенных мигрантами экстремистских преступлений
- Белорусские кроссоверы Belgee появятся на российском рынке во второй половине июля
- Более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров
- Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в результате ДТП
- Штрафующие пользователей электросамокатов скауты появились в Некрасовке
- На Кубани ожидается жара в 41 градус
- СМИ: На охрану Канье Уэста в Москве потратили 800 тысяч рублей за два дня
- СМИ: В Германии журнал Compact запретили из-за интервью Захаровой
- Абитуриент пришел подавать документы с автоматом наперевес в Москве
- Бывшего адвоката Фейгина заочно приговорили в России к 11 годам колонии за фейки об армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru