Жалобы из регионов: Разворотнева призвала принять федеральный закон о тишине

Светлана Разворотнева заявила НСН, что регионы сегодня самостоятельно устанавливают ограничения, а жаловаться на шум за окном зачастую просто некуда. 

В России необходимо ввести федеральный закон о тишине, который определит порядок шумных работ не только внутри дома, но и на улице, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН. По ее словам, сегодня регионы самостоятельно устанавливают ограничения, что вызывает путаницу.

В Госдуму внесен законопроект об ограничении шумных работ для управляющих компаний, предлагается запретить шуметь газонокосилками, пилить деревья и вывозить строительный мусор с 22:00 до 08:00. В сопроводительной записке отмечается, что люди часто жалуются на шумные работы в ранние часы, но по закону это не запрещено, пишет RT.

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«У нас нет федерального закона о тишине, каждый регион применяет собственные законы на основании федеральных норм. В Москве содержится пометка о том, что не допускаются звуки громче определенного уровня за исключением работ, которые осуществляют коммунальные службы. Бывает срочная необходимость, аварийные ситуации. Дворники по регламенту должны выходить в 7 утра, поэтому разные бывают ситуации», - рассказала она.

Разворотнева подчеркнула, что гражданам зачастую просто некуда жаловаться в случае шума по ночам.

«С другой стороны, есть жалобы, которые в основном касаются техники – поливают что-то и так далее. Возможно, эту проблему надо формулировать иначе, определить, какие именно работы нельзя. В первую очередь нужен федеральный закон о тишине, иначе новые меры работать по-прежнему не будут. Жаловаться можно, но далеко не во всех регионах это работает. В Москве с этим проблем меньше, есть специальные порталы. Сегодня это работает лучше, чем обращения в полицию», - отметила депутат.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее выступил с предложением штрафовать шумных по ночам байкеров и автомобилистов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдума

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