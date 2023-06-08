В Госдуме предложили штрафовать шумных байкеров и автомобилистов

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков отправил на рассмотрение в правительство законопроект, в котором предлагает штрафовать шумных по ночам байкеров и автомобилистов.

«Ко мне обращаются сотни москвичей, дети которых просыпаются от этого шума. Взрослые страдают не меньше», - приводит RT слова Даванкова.