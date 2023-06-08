В Госдуме предложили штрафовать шумных байкеров и автомобилистов
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков отправил на рассмотрение в правительство законопроект, в котором предлагает штрафовать шумных по ночам байкеров и автомобилистов.
«Ко мне обращаются сотни москвичей, дети которых просыпаются от этого шума. Взрослые страдают не меньше», - приводит RT слова Даванкова.
Он отметил, что за первое нарушение нужно штрафовать байкеров и водителей на 100 тысяч рублей, а при втором следует конфисковать транспортное средство на 90 суток. При этом за третье нарушение Даванков предлагает отправлять водителя на обязательные работы на срок до 100 часов.
Так, на сегодняшний день водителя могут оштрафовать, в частности, за громкую музыку в салоне машины, если из-за гремящих динамиков он не услышал сирену скорой помощи. За нарушение можно получить не только штраф до пяти тысяч рублей, но и лишиться прав до года, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru