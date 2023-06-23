Депутат Разворотнева призвала собственников самим устанавливать стандарт тишины

Светлана Разворотнева заявила НСН, что собственники дома могут принять документ, в котором будет прописан допустимый уровень шума и часы, когда шуметь нельзя. 

Собственники должны сами решать, в какие часы в их доме нельзя будет шуметь, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в разговоре с НСН.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с инициативой ввести в России единый стандарт времени тишины. Он напомнил, что в Подмосковье установлен запрет на любые работы с 13 до 15 часов. Депутат призвал распространить областные нормы на другие регионы. Разворотнева же считает, что стандарты не помогают решить проблему.

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«У нас есть единый стандарт, в котором предусмотрен уровень шума и так далее. При этом практически все регионы приняли собственные законы о тишине, которые, конечно, учитывают региональные особенности. Также учитываются особенности отдельных домов, новостройки, которые требуют ремонтную деятельность, старые дома, в которых живут пожилые люди. Полномочия переданы регионам. Сейчас закон о тишине практически не соблюдается, потому что нет возможности реагировать на нарушения, нет ответственности за подобные нарушения, которые чисто технически сложно выявить», - отметила собеседница НСН.

По мнению депутата, единые стандарты нужно заменить на индивидуальный подход. Разворотнева предложила позволить собственникам самим решать, когда и насколько сильно в их доме можно шуметь.

«Мне кажется, что надо идти еще дальше и давать право собственникам принимать решение о том, какие нормы и правила будут действовать в их доме. Мы эту тему активно обсуждаем и думаем, что нужно ввести устав многоквартирного дома, который будет устанавливать возможные границы шума, правила содержания домашних животных и так далее. У нас есть общее собрание собственников, которые могут принять такой документ», - предложила она.

Ранее правительственная комиссия под председательством главы МВД Колокольцева предложила ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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