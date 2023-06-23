Депутат Разворотнева призвала собственников самим устанавливать стандарт тишины

«У нас есть единый стандарт, в котором предусмотрен уровень шума и так далее. При этом практически все регионы приняли собственные законы о тишине, которые, конечно, учитывают региональные особенности. Также учитываются особенности отдельных домов, новостройки, которые требуют ремонтную деятельность, старые дома, в которых живут пожилые люди. Полномочия переданы регионам. Сейчас закон о тишине практически не соблюдается, потому что нет возможности реагировать на нарушения, нет ответственности за подобные нарушения, которые чисто технически сложно выявить», - отметила собеседница НСН.

По мнению депутата, единые стандарты нужно заменить на индивидуальный подход. Разворотнева предложила позволить собственникам самим решать, когда и насколько сильно в их доме можно шуметь.

«Мне кажется, что надо идти еще дальше и давать право собственникам принимать решение о том, какие нормы и правила будут действовать в их доме. Мы эту тему активно обсуждаем и думаем, что нужно ввести устав многоквартирного дома, который будет устанавливать возможные границы шума, правила содержания домашних животных и так далее. У нас есть общее собрание собственников, которые могут принять такой документ», - предложила она.

Ранее правительственная комиссия под председательством главы МВД Колокольцева предложила ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время, передает «Радиоточка НСН».

