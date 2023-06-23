Депутат Разворотнева призвала собственников самим устанавливать стандарт тишины
Светлана Разворотнева заявила НСН, что собственники дома могут принять документ, в котором будет прописан допустимый уровень шума и часы, когда шуметь нельзя.
Собственники должны сами решать, в какие часы в их доме нельзя будет шуметь, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в разговоре с НСН.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с инициативой ввести в России единый стандарт времени тишины. Он напомнил, что в Подмосковье установлен запрет на любые работы с 13 до 15 часов. Депутат призвал распространить областные нормы на другие регионы. Разворотнева же считает, что стандарты не помогают решить проблему.
«У нас есть единый стандарт, в котором предусмотрен уровень шума и так далее. При этом практически все регионы приняли собственные законы о тишине, которые, конечно, учитывают региональные особенности. Также учитываются особенности отдельных домов, новостройки, которые требуют ремонтную деятельность, старые дома, в которых живут пожилые люди. Полномочия переданы регионам. Сейчас закон о тишине практически не соблюдается, потому что нет возможности реагировать на нарушения, нет ответственности за подобные нарушения, которые чисто технически сложно выявить», - отметила собеседница НСН.
По мнению депутата, единые стандарты нужно заменить на индивидуальный подход. Разворотнева предложила позволить собственникам самим решать, когда и насколько сильно в их доме можно шуметь.
«Мне кажется, что надо идти еще дальше и давать право собственникам принимать решение о том, какие нормы и правила будут действовать в их доме. Мы эту тему активно обсуждаем и думаем, что нужно ввести устав многоквартирного дома, который будет устанавливать возможные границы шума, правила содержания домашних животных и так далее. У нас есть общее собрание собственников, которые могут принять такой документ», - предложила она.
Ранее правительственная комиссия под председательством главы МВД Колокольцева предложила ввести штрафы за нарушение тишины в дневное время, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпромторг опроверг сообщения о переносе МАКС
- В Москве на перегоне МЦК подожгли железнодорожное оборудование
- Группа «Ария» озвучила детскую сказку
- Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД
- Авиасалон МАКС захотели перенести на 2024 год
- Макрон: Россия играет невыгодную международному сообществу роль
- ЕС полностью запретил поставки нефти по «Дружбе» в Польшу и Германию
- Нарышкин заявил, что Киев планировал начать в 2022 году «карательную операцию» в Донбассе
- Генпрокурор Краснов поручил проверить энерготарифы в регионах
- Фон дер Ляйен: ЕС сложно «идти дальше» по антироссийским санкциям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru