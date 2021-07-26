СМИ: Трасса из Казани в Екатеринбург обойдется почти в полтриллиона рублей

Автомобильная трасса из Казани в Екатеринбург обойдется государству почти в 500 миллиардов рублей, сообщил «Коммерсантъ».

«Миллиарды в асфальт». Российские дороги требуют ремонта каждые 2-3 года

Информацию о проекте изданию предоставил Росавтодор. Предполагается, что будут реконструированы 122 километра уже существующих дорог, а 425 километров дороги будут построены с нуля. Ориентировочная стоимость строительства - 492,9 миллиардов рублей.

Дорога из Казани в Екатеринбург – часть будущей федеральной трассы М-12, которая будет соединять Москву со столицей Татарстана. Конец работ по строительству М-12 намечен на 2024 год.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа «обеспечить направление» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на дорожные проекты, увеличив и темпы строительства М-12.

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ФОТО: Предоставлено пресс-службой Заксобрания Новосибирской области
ТЕГИ:КазаньЕкатеринбургДорога
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