СМИ: Трасса из Казани в Екатеринбург обойдется почти в полтриллиона рублей

Информацию о проекте изданию предоставил Росавтодор. Предполагается, что будут реконструированы 122 километра уже существующих дорог, а 425 километров дороги будут построены с нуля. Ориентировочная стоимость строительства - 492,9 миллиардов рублей.

Дорога из Казани в Екатеринбург – часть будущей федеральной трассы М-12, которая будет соединять Москву со столицей Татарстана. Конец работ по строительству М-12 намечен на 2024 год.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа «обеспечить направление» средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на дорожные проекты, увеличив и темпы строительства М-12.

