Зерновой союз предрёк «смерть» российского животноводства без ГМО сои
Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил НСН о необходимости использования соевого шрота в российском животноводстве и опроверг возможный вред от этого здоровью человека.
Министерство сельского хозяйства России поддерживает облегчение допуска на отечественный рынок генно-модифицированной сои для кормов животных, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так там прокомментировали постановление правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 апреля текущего года.
Согласно документу, до 1 января 2021 года от государственной регистрации освобождаются генно-модифицированные соевые бобы и шрот для этих целей. В Минсельхозе, которое разработало постановление, утверждают, что его цель – поддержать предприятия животноводства, а также сохранить уровень себестоимости их продукции.
Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН посетовал, что это решение временное, объяснив, почему оно так важно для российского животноводства.
«Это не системное решение, связанное с коронавирусом и, к сожалению, оно временное. Потому что наше животноводство без ГМО кормов не обойдётся, оно просто сдохнет. В первую очередь здесь речь идёт о соевом шроте, который изготавливается у нас в Калининграде. Туда везётся ГМО соя, там перерабатывается и шрот поступает сюда, а масло в Европу. На этом продукте всё животноводство сидит. И то, что некоторое время назад, создали проблему с ввозом, привело к тому, что шрот у нас резко подорожал, и последовало подорожание животноводческой продукции», - сообщил глава Российского зернового союза.
Он также развенчал миф о вреде использования таких кормов в животноводстве здоровью человека.
«Никакого вреда там нет вообще. Нет ни одного доказанного факта или случая вреда от потребления животными ГМО кормов», - заявил Аркадий Злочевский.
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