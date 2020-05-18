Зерновой союз предрёк «смерть» российского животноводства без ГМО сои

«Это не системное решение, связанное с коронавирусом и, к сожалению, оно временное. Потому что наше животноводство без ГМО кормов не обойдётся, оно просто сдохнет. В первую очередь здесь речь идёт о соевом шроте, который изготавливается у нас в Калининграде. Туда везётся ГМО соя, там перерабатывается и шрот поступает сюда, а масло в Европу. На этом продукте всё животноводство сидит. И то, что некоторое время назад, создали проблему с ввозом, привело к тому, что шрот у нас резко подорожал, и последовало подорожание животноводческой продукции», - сообщил глава Российского зернового союза.

Он также развенчал миф о вреде использования таких кормов в животноводстве здоровью человека.

«Никакого вреда там нет вообще. Нет ни одного доказанного факта или случая вреда от потребления животными ГМО кормов», - заявил Аркадий Злочевский.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрёк, что без принятия ряда мер сейчас уже через несколько месяцев человечество может столкнуться с голодом «поистине библейского масштаба». По его оценке, при негативном сценарии развития событий к 821 миллиону хронически недоедающих в мире могут добавиться ещё 265 миллионов человек, которые окажутся на грани голодания

Заведующий сектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин в беседе с НСН подтвердил влияние пандемии коронавируса на продовольственное снабжение во всём мире, но не согласился с прогнозом о проблемах мирового масштаба.

