Россиянка из Крыма победила на конкурсе красоты «Мисс Европа-2025»

Уроженка Крыма Юлия Павликова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Европа-2025». Об этом девушка сообщила в соцсетях.

Финал смотра состоялся в ливанском Бейруте.

«Этот год стал особенным, так как впервые за многие годы в финале встретились представительницы России и Украины», — отметила россиянка.

Павликова рассказала, что подтвердила статус мировой рекордсменки, получив титул «Мисс Европа-2025». Девушка уже выходила в финал конкурсов «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернешнл» и «Мисс Вселенная».

В прошлом году корону и титул «Мисс Европа» завоевала Роза Гадиева из Татарстана.

Ранее россиянка Динара Саляхова стала победительницей конкурса красоты «Миссис Европа-2024».

