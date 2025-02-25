Россиянка из Крыма победила на конкурсе красоты «Мисс Европа-2025»
Уроженка Крыма Юлия Павликова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Европа-2025». Об этом девушка сообщила в соцсетях.
Финал смотра состоялся в ливанском Бейруте.
«Этот год стал особенным, так как впервые за многие годы в финале встретились представительницы России и Украины», — отметила россиянка.
Павликова рассказала, что подтвердила статус мировой рекордсменки, получив титул «Мисс Европа-2025». Девушка уже выходила в финал конкурсов «Мисс Земля», «Мисс Гранд Интернешнл» и «Мисс Вселенная».
В прошлом году корону и титул «Мисс Европа» завоевала Роза Гадиева из Татарстана.
Ранее россиянка Динара Саляхова стала победительницей конкурса красоты «Миссис Европа-2024».
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