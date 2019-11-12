Земляки собирают деньги для семьи жертвы доцента-потрошителя из Петербурга

Жители малой родины Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил её любовник, доцент СПбГУ Олег Соколов, объявили о сборе средств для помощи семье погибшей. Об этом рассказал ТАСС исполняющий обязанности руководителя станицы Старовеличковской Краснодарского края Алексей Брежнев.

Помимо добровольного сбора средств, местные власти также готовы оказать помощь семье девушки, если ее родственники обратятся с такой просьбой. Как отметил Брежнев, дедушку, бабушку, мать, отца и брата Анастасии в селе знали только с хорошей стороны.