«Землетрясения, браконьеры и уровень моря»: Почему стало меньше воблы
Уровень Каспийского моря упал на 1.5 метра, что существенно повлияло на путь миграции воблы, рассказал НСН ученый Эдуард Никитин.
На воспроизведение воблы очень влияет понижение уровня Каспийского моря, а также другие природные факторы, рассказал НСН заведующий лабораторией воспроизводства рыб волжско-каспийского филиала ФГБУ «ВНИРО» Эдуард Никитин.
Ранее Минсельхоз запретил до конца 2024 года промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море, а губернатор региона Игорь Бабушкин заявил, что одна из самых популярных рыб находится на грани исчезновения. Между тем, ученые полагают, что запрета всего на один год не хватит, а главная проблема вовсе не в том, что воблу ловят, а в том, что существующие на Волге и Каспии условия не позволяют этой рыбе воспроизводиться.
Никитин считает, что срок запрета можно увеличить на срок, равный сроку жизни воблы.
«Если рассмотреть вопрос запрета на пять лет, то было бы неплохо. Но, конечно же, вобла очень чувствительна к комплексу факторов внешней среды. Особенно сейчас, когда уровень Каспийского моря упал более чем на 1,5 метра и происходят значительные изменения в ихтиофауне волжско-каспийского бассейна», - отметил ученый.
По его мнению, значительных проблем с загрязнением Волги не наблюдается, но на вылов рыбы сильно влияет изменение уровня Каспийского моря.
«В целом у нас 52 нерестовых массива в Астраханской области и шесть массивов в Казахстане. Эти массивы показывают, что в целом все благополучно. Нет каких-то экологических проблем. «Ковидная» история позволила более-менее привести в порядок многие территории. Что касается Волги, мы также мониторим все основные водные объекты, и если есть превышение ПДК по каким-то отравляющим веществам, то мы принимаем соответствующие меры. На каждом отельном рукаве Волги есть протоки, где как раз могут возникать экологического плана проблемы. То, что вызвано сельским хозяйством или предприятиями. Однако основная проблема для воблы — это уменьшение количества производителей в условиях понижения Каспийского моря. Но понижение этого уровня обусловлено объемами стока реки Волги. Тектонические характеристики тоже влияют: землетрясения, сдвиг дна Каспийского моря. Падение уровня моря удлиняет путь миграции воблы, а чем длиннее ее путь, тем больше она подвергается браконьерскому прессу», - пояснил Никитин.
В тоже время кандидат биологических наук Игорь Чиняков считает, что в вопросе запрета вылова воблы следует доверять ученым, а проблема с недостаточным воспроизводством рыбы уходит корнями в прошлое.
«Есть такой термин ОДУ (общий допустимый улов) который устанавливается на некоторые виды рыб. Это то, что можно выловить в следующем году, исходя из запасов рыбы. На менее ценные породы рыб устанавливается рекомендованный вылов. Это планомерная ежегодная работа. То, что касается вылова рыбы, которая находится под угрозой исчезновения, то здесь уже нужны отдельные рекомендации ученых. Когда строился каскад водохранилищ на Волге, в планах было строительство нескольких осетровых заводов, но они не были построены. Сейчас они бы компенсировали недостаток от естественного воспроизводства рыбы», - отметил он в беседе с НСН.
Ранее Минсельхоз РФ ввел ограничение на промышленный вылов лосося на Дальнем Востоке до 31 декабря 2024 года, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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