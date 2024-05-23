«Землетрясения, браконьеры и уровень моря»: Почему стало меньше воблы

«Если рассмотреть вопрос запрета на пять лет, то было бы неплохо. Но, конечно же, вобла очень чувствительна к комплексу факторов внешней среды. Особенно сейчас, когда уровень Каспийского моря упал более чем на 1,5 метра и происходят значительные изменения в ихтиофауне волжско-каспийского бассейна», - отметил ученый.

По его мнению, значительных проблем с загрязнением Волги не наблюдается, но на вылов рыбы сильно влияет изменение уровня Каспийского моря.

«В целом у нас 52 нерестовых массива в Астраханской области и шесть массивов в Казахстане. Эти массивы показывают, что в целом все благополучно. Нет каких-то экологических проблем. «Ковидная» история позволила более-менее привести в порядок многие территории. Что касается Волги, мы также мониторим все основные водные объекты, и если есть превышение ПДК по каким-то отравляющим веществам, то мы принимаем соответствующие меры. На каждом отельном рукаве Волги есть протоки, где как раз могут возникать экологического плана проблемы. То, что вызвано сельским хозяйством или предприятиями. Однако основная проблема для воблы — это уменьшение количества производителей в условиях понижения Каспийского моря. Но понижение этого уровня обусловлено объемами стока реки Волги. Тектонические характеристики тоже влияют: землетрясения, сдвиг дна Каспийского моря. Падение уровня моря удлиняет путь миграции воблы, а чем длиннее ее путь, тем больше она подвергается браконьерскому прессу», - пояснил Никитин.