Росрыболовство: С начала года вылов рыбы в России вырос на 9%

Вылов рыбы и морепродуктов в России за период с января по февраль увеличился на 9% к прошлому году, сообщается на сайте Росрыболовства.

Отмечается, что большой рост показателя обеспечили рыбаки Дальнего Востока. Объем добычи в этом регионе по итогам первых двух месяцев года вырос на 15%, до 864 тыс. тонн.

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В целом по стране объем добычи превысил уже 1 млн тонн. В Северном бассейне вылов за этот период вырос на 6%.

Росрыболовство вместе с Госдумой и Совфедом проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы понять, есть ли среди них невыгодные, заявил РБК глава ведомства Илья Шестаков.

В России достаточно ресурсов, чтобы полностью обеспечить рыбой всю страну и торговать с дружественными странами, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов «Радиоточке НСН». По его словам, Япония и Южная Корея сегодня больше заинтересованы в соглашениях с Москвой.

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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