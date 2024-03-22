Росрыболовство: С начала года вылов рыбы в России вырос на 9%
Вылов рыбы и морепродуктов в России за период с января по февраль увеличился на 9% к прошлому году, сообщается на сайте Росрыболовства.
Отмечается, что большой рост показателя обеспечили рыбаки Дальнего Востока. Объем добычи в этом регионе по итогам первых двух месяцев года вырос на 15%, до 864 тыс. тонн.
В целом по стране объем добычи превысил уже 1 млн тонн. В Северном бассейне вылов за этот период вырос на 6%.
Росрыболовство вместе с Госдумой и Совфедом проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы понять, есть ли среди них невыгодные, заявил РБК глава ведомства Илья Шестаков.
В России достаточно ресурсов, чтобы полностью обеспечить рыбой всю страну и торговать с дружественными странами, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов «Радиоточке НСН». По его словам, Япония и Южная Корея сегодня больше заинтересованы в соглашениях с Москвой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дочь Пескова снялась в сериале «Исполняющий обязанности»
- Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии
- «Шумный, экспрессивный… открытый!»: Войтинский заступился за поскандалившего Кологривого
- Росрыболовство: С начала года вылов рыбы в России вырос на 9%
- Песков: Россия находится в состоянии войны
- В РФС объяснили отказ от перехода в Азиатскую конфедерацию уменьшением доходов
- Молодежная сборная России по футболу обыграла Уругвай
- СМИ: Компьютеры Apple с чипами M оказались уязвимы перед хакерами
- СМИ: США призвали Украину прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ
- Российские банки подняли лимиты по кредиткам впервые с осени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru