Росрыболовство: С начала года вылов рыбы в России вырос на 9%

В целом по стране объем добычи превысил уже 1 млн тонн. В Северном бассейне вылов за этот период вырос на 6%.

Росрыболовство вместе с Госдумой и Совфедом проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы понять, есть ли среди них невыгодные, заявил РБК глава ведомства Илья Шестаков.

В России достаточно ресурсов, чтобы полностью обеспечить рыбой всю страну и торговать с дружественными странами, заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов «Радиоточке НСН». По его словам, Япония и Южная Корея сегодня больше заинтересованы в соглашениях с Москвой.

