Рыбный союз: Поставки семги в Россию за пять лет упали почти вдвое

Импорт атлантического лосося или семги в Россию за последние пять лет сократился в два раза, до 44 тысяч тонн, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Рыбного союза.

Основные причины— санкции и высокие цены, а также внутренний курс на импортозамещение. Так, если в 2018 году доля импорта в России достигала 90%, то к концу 2023 года она составила лишь 35%. Отмечается при этом, что дефицита на рынке нет.

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Более того, до этого сообщалось, что вылов рыбы и морепродуктов в России за период с января по февраль увеличился на 9% к прошлому году. Об этом говорится на сайте Росрыболовства. В отрасли не видят проблем из-за сокращения импортных поставок.

Отмечается, что большой рост показателя обеспечили рыбаки Дальнего Востока. Объем добычи в этом регионе по итогам первых двух месяцев года вырос на 15%, до 864 тыс. тонн, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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