Путин запретил изымать у многодетных семей земельные участки за долги
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, изменяющий список имущества, которое нельзя забирать у многодетных семей за долги. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, ранее одобренному Госдумой, в перечень внесли земельный участк, бесплатно предоставленный в качестве меры соцподдержки гражданину-должнику с тремя и более детьми.
Также закон запрещает изымать за долги автомобиль, если для многодетной семьи он является единственным транспортным средством.
Ранее Путин подписал закон о запрете выдворения из РФ служащих в российской армии иностранцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
