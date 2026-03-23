Путин запретил изымать у многодетных семей земельные участки за долги

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, изменяющий список имущества, которое нельзя забирать у многодетных семей за долги. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин учредил в РФ День военно-политических органов

Согласно документу, ранее одобренному Госдумой, в перечень внесли земельный участк, бесплатно предоставленный в качестве меры соцподдержки гражданину-должнику с тремя и более детьми.

Также закон запрещает изымать за долги автомобиль, если для многодетной семьи он является единственным транспортным средством.

Ранее Путин подписал закон о запрете выдворения из РФ служащих в российской армии иностранцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
