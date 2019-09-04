«Зелёный патруль» усомнился в рейтинге самых загрязненных городов России

«Я хочу посмотреть все-таки критерии, по которым этот рейтинг составлялся, потому что крайне важно учитывать не только объемы выбросов веществ, но и классы их опасности. Можно выбросить миллион тонн диоксиды серы третьего класса опасности и можно выбросить одну тонну фтористого водорода. Пока некое сомнение возникло в отношении того же Барнаула. В этом списке должен быть Челябинск, в этом списке должен быть Магнитогорск, Дзержинск, Карабаш», — рассказал Роман Пукалов.

Добавим, что большую часть рейтинга, опубликованного Минприроды, по степени загрязнения почвы и воздуха занимают населенные пункты Сибири. По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории России.

