«Зелёный патруль» усомнился в рейтинге самых загрязненных городов России
Директор природоохранных программ российской общественной организации обсудил с НСН список самых загрязненных российских городов, опубликованный Минприроды.
Минприроды опубликовало рейтинг самых загрязненных городов. Специалисты оценивали степень загрязнения почвы и воздуха. Первое место в этом списке занял Абакан, за ним следуют Ангарск, Барнаул, Иркутск. Красноярск. Перечень представлен в проекте доклада «О состоянии и об охране окружающей среды России в 2018 году».
В эфире НСН директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов усомнился в докладе Минприроды (слушайте аудио).
«Я хочу посмотреть все-таки критерии, по которым этот рейтинг составлялся, потому что крайне важно учитывать не только объемы выбросов веществ, но и классы их опасности. Можно выбросить миллион тонн диоксиды серы третьего класса опасности и можно выбросить одну тонну фтористого водорода. Пока некое сомнение возникло в отношении того же Барнаула. В этом списке должен быть Челябинск, в этом списке должен быть Магнитогорск, Дзержинск, Карабаш», — рассказал Роман Пукалов.
Добавим, что большую часть рейтинга, опубликованного Минприроды, по степени загрязнения почвы и воздуха занимают населенные пункты Сибири. По микробиологическому загрязнению почвы ситуация остается острой практически на всей территории России.
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