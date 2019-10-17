«Зеленый патруль» назвал самое загрязненное место в Москве

«Я полностью согласен с Ириной Смирновой. Глобальное потепление особенно заметно на континентальных территориях с резко континентальным климатом, в первую очередь касается сибирских регионов, но и в Москве влияние уже стало заметно. Речь о том, что количество неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) у нас увеличивается. Если для обычного человека НМУ это снег, дождь, пурга, то для эколога это хорошее время суток/года. Ведь, именно тогда загрязняющие вещества рассеиваются у поверхности земли. Худшим вариантом для эколога является то время, когда стоит безветренная погода с температурной инверсией - когда холодный слой воздуха как бы крышкой накрывает котловину и, загрязнения не могут подняться с теплым воздухом, тогда они накапливаются. Обычно, это происходит в условиях антициклона. Это даже могут быть не аварийные выбросы от предприятий, а те, которые сейчас у нас развеваются ветрами», - сказал Пукалов.

Руководитель «Зеленого патруля» отметил, что количество погожих дней растет из года в год.

«Количество дней НМУ увеличивается. Причем рост происходит в разы. Например, в Красноярске раньше было 60-70 дней в году, то сейчас мы уже наблюдаем более 120 дней при НМУ. Поэтому, люди стали в два раза чаще дышать загрязнённым воздухом, что связано именно с изменением климата», - пояснил Пукалов.

Он отметил, что в Москве преувеличивают уровень загрязнения воздуха.

«Та погода, которую мы наблюдаем сейчас в Москве, не относится к НМУ. Потому что ветерок есть, температурной инверсии нет, сильного смога над Москвой не наблюдается. И вообще немного преувеличена опасность загрязнения воздуха столицы. Да, запах сероводорода, который частенько накрывает восточные и юго-восточные районы города, неприятен. Но в целом концентрация там в десять раз ниже, чем та, что допустима для рабочих зон. При таких условиях можно испытывать раздражение, головную боль, но это не вызовет серьезных последствий для здоровья», - рассказал эколог.

Основным источником вредных веществ Смирнова назвала промышленные предприятия и транспорт. Исследования «Зеленого патруля» показывают, что самым грязным местом в Москве является Лефортовский тоннель.

«Основным источником того самого диоксида азота и формальдегида является автотранспорт. По собственным исследованиям могу сказать, что в разное время суток и в разных районах Москвы фиксировали максимум 3,5 ПДК (предельно-допустимая концентрация - НСН), это по фенолу в Лефортовском тоннеле, который я считаю самым грязным местом Москвы. А критичных величин – сотен ПДК –в Москве нет. В Красноярске есть – 293 ПДК мы фиксировали, а в Москве никогда», - заключил Роман Пукалов.

Ранее Минприроды опубликовало рейтинг самых загрязненных городов. Специалисты оценивали степень загрязнения почвы и воздуха. Первое место в этом списке занял Абакан, за ним следуют Ангарск, Барнаул, Иркутск. В эфире НСН Роман Пукалов усомнился в докладе Минприроды.



