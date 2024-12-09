«Зеленая кнопка» победила в номинации «Цифровизация экологических решений»

Мобильное приложение «Зеленая кнопка» заняло первое место в номинации «Цифровизация экологических решений» Экологической премии правительства Москвы, церемония вручения которой прошла 7 декабря.

Лучшие проекты в пяти номинациях — «Зеленые и природоподобные решения», «Цифровизация экологических решений», «Экологическое волонтерство», «Экологическое просвещение» и «Экологическая грамотность» — были награждены в кластере «Ломоносов». Всего за победу боролись более 500 претендентов.

Экологическая премия вручается столичным правительством с 2003 года. Более чем за два десятилетия поддержку получили свыше 150 знаковых городских проектов. Целью премии является стимулирование для общественных инициатив и развития научного капитала в области экологии. В 2024 году было решено учредить новые призовой фонд и номинации, соответствующее постановление было введено мэром Москвы Сергеем Собяниным — за первое место полагается 1 млн рублей, за второе — 500 тысяч рублей, за третье — 300 тысяч рублей. Общий призовой фонд всех пяти номинаций увеличился в 7,5 раза — с 1,2 млн рублей до 9 млн рублей.

Мобильная платформа «Зеленая кнопка» была создана для цифровизации особо охраняемых территорий России в сферах навигации и информирования для туристов, обеспечения безопасности и оформления решений на посещение. Оно было внедрено на Камчатке в 2023 году. В 2024 году оно стало вдвое популярнее, им воспользовались свыше 20 тысяч посетителей особо охраняемых территорий России.

Глава компании Александр Железняк выразил уверенность, что в 2025 году к проекту присоединятся федеральные заповедные территории Камчатки и иных регионов.

В свою очередь один из учредителей «Зеленой кнопки», гендиректор СМИ2 Юрий Белоусов заявил, что проект поможет существенно упростить управление природными территориями и поспособствует их развитию. Он также анонсировал выпуск журнала о российских природных территориях для привлечения туристов.

