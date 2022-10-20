«Зеленая» экономика: Россия активно сокращает выбросы парниковых газов

редприятия регионов динамично сокращают выбросы в атмосферу, а власти Москвы закупают электробусы и стремятся задать городам «экологичный» тон.

Экологичные проекты, проводимые в Москве, позволили снизить выбросы парниковых газов за последние семь-восемь лет на 23%, важно и дальше идти по пути «зеленой» экономики, сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский на пленарном заседании «На пути достижения климатических целей» дискуссионной экспертной площадки «Климатические диалоги».

Так, 18-19 октября в пресс-центре «Россия сегодня» прошла экспертная дискуссия, посвященная выработке совместных решений между бизнесом, властью и экспертами по повышению жизнестойкости российских городов, оценке климатических рисков, демонстрации новаций, «зеленых» технологий и лучших практик в области устойчивого климатического развития. Антон Кульбачевский рассказал о работе по снижению показателя выбросов парникового газа.

«Климатическая повестка не теряет своей актуальности. Пятилетку мы уже отработали, задали тон. Сегодня в стране и регионах идет работа, сформированы цели: принята национальная стратегия углеродного развития, формируется национальный углеродный рынок. Важно подчеркнуть, что показатель выбросов парникового газа способен отразить, является ли развитие регионов и отраслей эффективным. Сейчас много говорят о необходимости перехода к зеленой экономике. В Москве уже выпущены зеленые облигации, в частности, закупка электробусов. В теплоэнергетике вводится снижение потребления зданиями. Все эти проекты позволили на 23% снизить выбросы парниковых газов за последние семь-восемь лет. За 10 лет энергоемкость валового регионального продукта Москвы снижена на 37%», - сказал Кульбачевский.

В свою очередь первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок» Татьяна Радченко отметила, что показатели выбросов парниковых газов по России все еще разнятся. Она напомнила, что к 2030 году выбросы должны сократиться на 30%.

«Климатическая повестка реализуется, инфраструктура создается, стратегические цели никто не отменял. У нас два основных документа: это международные обязательства, сокращение объема выбросов на 30% к 2030 году. Каждому производству к этому времени нужно сократить объем выбросов на 20%. Сейчас видно, что сильно разнятся показатели предприятий по выбросам по России. Минобрнауки реализуется программа по карбоновым полигонам, их действует уже 15. Их основная цель – провести исследования всех экосистем и посмотреть, какой поглощающей способностью они обладают. Основные плоды и результаты мы сможем увидеть в 2023 и 2024 годах», - указала она.

Со своей стороны, исполняющий обязанности министра экологии и устойчивого развития Сахалинской области Милена Милич рассказала, что регион поставил перед собой задачу достичь углеродной нейтральности к 2025 году. Она отметила, что для достижения этой цели необходимо вводить в оборот экологичный транспорт и программу энергоэффективности.

«Мы поставили цель по итогам 2025 года достичь углеродной нейтральности вместе с бизнесом и компаниями, владельцами климатических проектов. Мы определили для себя семь ключевых направлений для сокращения выброса парниковых газов. Это, в частности, программа энергоэффективности, экологичный транспорт, рациональная работа в сфере с отходами, водно-болотные экосистемы. Один из центральных блоков – это квотирование выбросов парниковых газов на предприятиях. Таких участников эксперимента у нас 50 организаций», - сказала Милич.

На пленарном заседании затронули и тему последствий добычи угля для экологии. Директор Департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев рассказал, что в стране уже разработана программа, где создаются технологии по более эффективному уничтожению отравляющих веществ.

«Уже сегодня мы значительно более низкоуглеродные, чем коллеги из других стран. Но и уголь здесь не безучастен. В мире около 8 млрд тонн угля. Основным загрязняющим выбросом является метан. Один из основных регионов добычи угля – Кемеровская область. Мы разработали комплексную программу из 16 вузов и 12 крупных хозяйствующих субъектов. Она разбита на научно-технические разработки, пилотные применения и крупные серии, которые будут транслироваться на субъекты РФ. Там и промбезопасность, есть и работы, связанные с добычей угля без участия человека, а также технологии по более эффективной дегазации. Уголь сыграет свою позитивную роль с очки зрения снижения выбросов парниковых газов. Нужно бороться не с углем, а с углеродом», - объяснил он.

«Климатические диалоги» направлены на консолидацию экспертных мнений в вопросах глобального изменения климата, создание эффективных климатических планов развития городов, выработку совместных подходов к развитию и внедрению инновационных «зеленых» технологий в различных сферах. В ходе двух дней работы экспертной площадки прошли панельные дискуссии по актуальным вопросам климатической повестки. Эксперты обсудили риски и выгоды от изменения климата, а также приоритетные меры по адаптации и повышению жизнестойкости городов и регионов России. Все материалы доступны на сайте Климатической платформы.

