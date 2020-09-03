Здоровье или доходы? Как в России будут продавать алкоголь

Государство всерьез взялось за проблему продажи алкоголя в России. При этом обсуждаются сразу несколько противоречащих друг другу норм.

Сегодня МВД выступило против введения в стране онлайн-продажи спиртного. Во–первых, новый канал реализации сделает алкоголь более доступным, что спровоцирует рост количества преступлений. Во-вторых, увеличится риск продаж спиртного несовершеннолетним. Более того, в документе за подписью первого замглавы ведомства Александра Горового отмечается, что действующие ограничения для оборота алкоголя доказали свою эффективность.

А в июле стало известно о готовящемся Минпромторгом законопроекте, который разрешает розничную торговлю алкоголем рядом с медучреждениями. То есть в магазинах и кафе на прилегающих территориях.

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в свою очередь предложил ввести новый налог с продаж алкоголя и табака. В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина он предложил взимать 30% с прибыли от продажи такой продукции и направить эти деньги на развитие здравоохранения.

Мнение экспертов по этой инициативе, правда, было однозначным. Самым цензурным способом выразил его глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Глупость такую даже комментировать не хочу», - заявил он в интервью НСН.

Минпромторг же, напротив, предложил снова продавать пиво на заправках и парках, а также санаториях и гостиницах, оказывающих медицинские услуги, чтобы поддержать торговлю и общепит в условиях пандемии COVID-19.