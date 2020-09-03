Здоровье или доходы? Как в России будут продавать алкоголь
За последние месяцы в России было подготовлено несколько противоречивых документов по продаже спиртного. Эксперты НСН поясняют, какие из них имеют право на существование.
Государство всерьез взялось за проблему продажи алкоголя в России. При этом обсуждаются сразу несколько противоречащих друг другу норм.
Сегодня МВД выступило против введения в стране онлайн-продажи спиртного. Во–первых, новый канал реализации сделает алкоголь более доступным, что спровоцирует рост количества преступлений. Во-вторых, увеличится риск продаж спиртного несовершеннолетним. Более того, в документе за подписью первого замглавы ведомства Александра Горового отмечается, что действующие ограничения для оборота алкоголя доказали свою эффективность.
А в июле стало известно о готовящемся Минпромторгом законопроекте, который разрешает розничную торговлю алкоголем рядом с медучреждениями. То есть в магазинах и кафе на прилегающих территориях.
Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в свою очередь предложил ввести новый налог с продаж алкоголя и табака. В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина он предложил взимать 30% с прибыли от продажи такой продукции и направить эти деньги на развитие здравоохранения.
Мнение экспертов по этой инициативе, правда, было однозначным. Самым цензурным способом выразил его глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
«Глупость такую даже комментировать не хочу», - заявил он в интервью НСН.
Минпромторг же, напротив, предложил снова продавать пиво на заправках и парках, а также санаториях и гостиницах, оказывающих медицинские услуги, чтобы поддержать торговлю и общепит в условиях пандемии COVID-19.
Однако о здоровье граждан позаботились депутаты Госдумы. Они приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий работу торгующих алкоголем заведений общепита в многоквартирных домах – так называемых «наливайках», продающих спиртное по ночам. Поправки дадут региональным властям право ограничить время продажи алкоголя в таких точках вплоть до полного запрета.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН ранее заявил, что подобные меры снизят количество «спонтанных» покупок алкоголя.
«Практика аналогичных запретов показала, что они уменьшают спонтанность решений по употреблению алкоголя. Например, когда человек идет мимо и, имея склонность к злоупотреблению алкоголя или просто к его распитию, принимает решение зайти и выпить. Поэтому в этой части, конечно, будет некое улучшение. Не говоря уже о тех людях, которые не употребляют алкоголь, которым выпивающие люди как-то мешают, раздражает запах алкоголя, они будут рады такому запрету», - считает Ковтун.
Алкоголь, таким образом, получился едва ли не краеугольным камнем: и здоровье граждан вроде бы нужно беречь, но и доходы в бюджет от продажи спиртного не помешают. Интересно, какой вариант станет более важным?
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