Авторов налога на табак и алкоголь в отрасли назвали «дебилами»
Виноделы и табачники в эфире НСН категорично прокомментировали инициативу "Трезвой России" увеличить налог на их отрасли.
Ввести новый налог с продаж алкоголя и табака предложил член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Как сообщает КП, в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина он предложил взимать 30% с прибыли от продажи такой продукции и направить эти деньги на развитие здравоохранения.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН скептично оценил инициативу общественника.
«Глупость такую даже комментировать не хочу», - сказал Дробиз.
Столь же лапидарно высказался главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
«Комментировать дебилов не хочется», - признался он в эфире НСН.
Ранее Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах.
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