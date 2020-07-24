Авторов налога на табак и алкоголь в отрасли назвали «дебилами»

Виноделы и табачники в эфире НСН категорично прокомментировали инициативу "Трезвой России" увеличить налог на их отрасли.

Ввести новый налог с продаж алкоголя и табака предложил член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Как сообщает КП, в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина он предложил взимать 30% с прибыли от продажи такой продукции и направить эти деньги на развитие здравоохранения.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН скептично оценил инициативу общественника.

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«Глупость такую даже комментировать не хочу», - сказал Дробиз.

Столь же лапидарно высказался главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.

«Комментировать дебилов не хочется», - признался он в эфире НСН.

Ранее Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах.

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ФОТО: РИА Новости
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