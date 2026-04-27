«Замена дешевле ремонта»: Какие угрозы несут страховщикам китайские автомобили
Зачастую дешевле поменять некоторые узлы и агрегаты в китайском автомобиле, чем отремонтировать, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Высокая стоимость запчастей и нестабильность поставок делает китайские автомобили рискованными для российских страховых компаний, заявил в беседе с НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Китайские автомобили переоценены с точки зрения риска, и их страхование становится «скрытой угрозой», заявил член правления и операционный директор «Росгосстраха» Евгений Ильин на II Всероссийском форуме «Андеррайтинг 2026». Как пишут «Известия», Ильин также отметил, что такие машины могут достаточно в короткий период попасть под «тотал» - то есть автомобиль будет невозможно восстановить или нецелесообразно ремонтировать, поскольку стоимость ремонта будет неоправданно высокой. Хайцеэр подтвердил, что нередко некоторые запчасти дешевле заменить, чем отремонтировать.
«Нельзя сказать, что все официально поставляемое, дешево стоит. Это весьма приличные цены. Люди ожидают, что цена будет ниже, потому что китайские автомобили дешевле европейских, но это не так. И действительно, некоторые узлы и агрегаты дешевле менять, чем ремонтировать. Недостаточная стабильность поставки запчастей также несет за собой риски для страховых компаний. Возможно, впоследствии это выравнится. Особой вариативности у нас нет. Есть новые китайские автомобили и китайские автомобили, производимые на территории Российской Федерации. Поэтому условия для страховщиков другие не предлагаются. Они такие или никакие», - сказал он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что сравнивать новые китайские автомобили с машинами прочих зарубежных производителей не вполне корректно.
«Сравнение будет некорректным. Большая часть европейских, американских или японских автомобилей определенным образом изношенные. Они старые, а китайские автомобили новые. Многие системы являются гораздо более устаревшими. Например, двигатели внутреннего сгорания не прогрессируют последние 20 лет и весьма архаичны, включая те, что будут собираться в России. Это тоже определенная проблема. Однако для страховых компаний основными являются не двигатели, а детали, которые необходимо заменить при ударе. Это преимущественно то, что приближено к внешним контурам автомобиля. Например, за бампером стоит радиатор или фары. Их стоимость не низка, поставки нестабильны, компетенция склада пока не самая высокая. Это и называют рисками. Страховка автомобиля будет выше, чтобы покрыть риски. Поэтому страховщики говорят, что это угроза. Надежность – не прерогатива страховой компании. Для них актуально ремонтопригодность и крепость при ударе, они занимаются не техническим ремонтом, а восстановительным», - объяснил он.
Ранее автомобильный эксперт, руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев сообщил, что замену масла в двигателе китайских автомобилей следует делать каждые 10 тысяч км пробега. По его словам, такая частота объясняется тем, что китайские двигатели более нагружены, в отличие от немецких, напоминает «Радиоточка НСН».
