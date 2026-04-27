Китайские автомобили переоценены с точки зрения риска, и их страхование становится «скрытой угрозой», заявил член правления и операционный директор «Росгосстраха» Евгений Ильин на II Всероссийском форуме «Андеррайтинг 2026». Как пишут «Известия», Ильин также отметил, что такие машины могут достаточно в короткий период попасть под «тотал» - то есть автомобиль будет невозможно восстановить или нецелесообразно ремонтировать, поскольку стоимость ремонта будет неоправданно высокой. Хайцеэр подтвердил, что нередко некоторые запчасти дешевле заменить, чем отремонтировать.

«Нельзя сказать, что все официально поставляемое, дешево стоит. Это весьма приличные цены. Люди ожидают, что цена будет ниже, потому что китайские автомобили дешевле европейских, но это не так. И действительно, некоторые узлы и агрегаты дешевле менять, чем ремонтировать. Недостаточная стабильность поставки запчастей также несет за собой риски для страховых компаний. Возможно, впоследствии это выравнится. Особой вариативности у нас нет. Есть новые китайские автомобили и китайские автомобили, производимые на территории Российской Федерации. Поэтому условия для страховщиков другие не предлагаются. Они такие или никакие», - сказал он.