Главред NEWS.ru получила премию BEST.RU «Персона года»

Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова стала лауреатом бизнес-премии BEST.RU в номинации «Медиа/персона года». Церемония награждения прошла в Москве в ресторане Savoy.

Как сообщила сама Сабурова, 2026 год стал для медиарынка непростым, однако редакции удалось сохранить позиции среди 15 ведущих новостных сайтов. По ее словам, полученная награда стала важным подтверждением того, что команда движется в верном направлении. Она также отметила, что в условиях меняющейся индустрии ключевыми остаются гибкость, стрессоустойчивость и умение выстраивать коммуникации.

Авторов лучших практик устойчивого развития наградили в Москве

Премия BEST.RU, учрежденная в 1998 году, ежегодно отмечает достижения компаний и специалистов в различных сферах. В этом году в программу церемонии, помимо награждения, вошли показы дизайнерских коллекций и благотворительная акция «Хорошие подарки».

Среди других лауреатов: в категории «Медиа» победил портал «Чемпионат», в номинации «Компания года / финансы» — «РЕСО-Гарантия», лучшим IT-сервисом признан РТК-ЦОД. В сегменте услуг и сервиса отметили бренд Savoy, в креативной индустрии — марку LIA MANZONI, а в категории FMCG — компанию «Прогресс», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru
