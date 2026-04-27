Главред NEWS.ru получила премию BEST.RU «Персона года»
Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова стала лауреатом бизнес-премии BEST.RU в номинации «Медиа/персона года». Церемония награждения прошла в Москве в ресторане Savoy.
Как сообщила сама Сабурова, 2026 год стал для медиарынка непростым, однако редакции удалось сохранить позиции среди 15 ведущих новостных сайтов. По ее словам, полученная награда стала важным подтверждением того, что команда движется в верном направлении. Она также отметила, что в условиях меняющейся индустрии ключевыми остаются гибкость, стрессоустойчивость и умение выстраивать коммуникации.
Премия BEST.RU, учрежденная в 1998 году, ежегодно отмечает достижения компаний и специалистов в различных сферах. В этом году в программу церемонии, помимо награждения, вошли показы дизайнерских коллекций и благотворительная акция «Хорошие подарки».
Среди других лауреатов: в категории «Медиа» победил портал «Чемпионат», в номинации «Компания года / финансы» — «РЕСО-Гарантия», лучшим IT-сервисом признан РТК-ЦОД. В сегменте услуг и сервиса отметили бренд Savoy, в креативной индустрии — марку LIA MANZONI, а в категории FMCG — компанию «Прогресс», передает «Радиоточка НСН».
- Почему россияне отказываются от отношений из-за лишнего веса
- Фицо обсуждает условия с ЕС, а не выход Словакии из союза
- Чекалин погасил долг перед ФНС после приговора по делу о выводе средств
- Вратарь ЦСКА Акинфеев заявил, что больше не выйдет на поле в текущем сезоне
- Суд арестовал обвиняемого в убийстве художницы в офисе на западе Москвы
- В России объяснили обвал спроса на грузовые автомобили
- Россиян предупредили о скрытом вреде беляшей и сосисок в тесте
- Тарасову не испугало сокращение числа прыжков в произвольной программе фигуристов
- Умерла двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию Майя Беленькая