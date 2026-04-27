Главред NEWS.ru получила премию BEST.RU «Персона года»

Премия BEST.RU, учрежденная в 1998 году, ежегодно отмечает достижения компаний и специалистов в различных сферах. В этом году в программу церемонии, помимо награждения, вошли показы дизайнерских коллекций и благотворительная акция «Хорошие подарки».

Среди других лауреатов: в категории «Медиа» победил портал «Чемпионат», в номинации «Компания года / финансы» — «РЕСО-Гарантия», лучшим IT-сервисом признан РТК-ЦОД. В сегменте услуг и сервиса отметили бренд Savoy, в креативной индустрии — марку LIA MANZONI, а в категории FMCG — компанию «Прогресс», передает «Радиоточка НСН».

