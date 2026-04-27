Эстония готовит запрет на покупку недвижимости для россиян

Власти Эстонии намерены запретить гражданам России и Белоруссии без постоянного вида на жительство приобретать недвижимость в стране. Поправки к закону подготовило МВД по поручению правительства, сообщил телерадиовещатель ERR.

Проект вводит норму, позволяющую определять государства, угрожающие безопасности, и на этом основании ограничивать сделки. Запрет затронет не только частных лиц, но и компании, а также юридические структуры с их участием, и впервые распространится на квартирную собственность, отмечает RT.