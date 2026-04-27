Эстония готовит запрет на покупку недвижимости для россиян
Власти Эстонии намерены запретить гражданам России и Белоруссии без постоянного вида на жительство приобретать недвижимость в стране. Поправки к закону подготовило МВД по поручению правительства, сообщил телерадиовещатель ERR.
Проект вводит норму, позволяющую определять государства, угрожающие безопасности, и на этом основании ограничивать сделки. Запрет затронет не только частных лиц, но и компании, а также юридические структуры с их участием, и впервые распространится на квартирную собственность, отмечает RT.
При этом ограничения не будут применяться к гражданам с постоянным видом на жительство. Для остальных сохранится возможность аренды жилья, а в отдельных случаях власти смогут выдать разрешение на покупку по гуманитарным или государственным основаниям.
Ожидается, что изменения вступят в силу 1 января 2027 года. По данным на апрель 2025 года, недвижимостью в Эстонии владели 36 952 гражданина России и 896 граждан Белоруссии. На начало 2026 года в стране проживали 70 237 россиян с постоянным видом на жительство и 7797 — с временным, а также 1190 граждан Белоруссии с постоянным и 1476 — с временным статусом, передает «Радиоточка НСН».
