В России разработали хлеб с двухлетним сроком хранения
Российские специалисты создали хлеб, который может храниться до двух лет. Разработку представили сотрудники отдела космического питания совместно с Министерством обороны, сообщил представитель НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
По его словам, новый продукт создан на основе технологий, применявшихся для питания космонавтов в 1960–1970-е годы. Разработка призвана заменить галеты, которые имеют более короткий срок хранения, отмечает RT.
Ведерников уточнил, что уже созданы варианты пшеничного и ржаного хлеба, они прошли испытания. Сейчас идет этап подбора оборудования для предприятий, которые займутся серийным производством.
О разработке он рассказал на круглом столе фракции «Единая Россия» в Мосгордуме, посвященном применению космических технологий в гражданской сфере, передает «Радиоточка НСН».
