В России разработали хлеб с двухлетним сроком хранения

Российские специалисты создали хлеб, который может храниться до двух лет. Разработку представили сотрудники отдела космического питания совместно с Министерством обороны, сообщил представитель НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

По его словам, новый продукт создан на основе технологий, применявшихся для питания космонавтов в 1960–1970-е годы. Разработка призвана заменить галеты, которые имеют более короткий срок хранения, отмечает RT.