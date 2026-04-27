В России разработали хлеб с двухлетним сроком хранения

Российские специалисты создали хлеб, который может храниться до двух лет. Разработку представили сотрудники отдела космического питания совместно с Министерством обороны, сообщил представитель НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

По его словам, новый продукт создан на основе технологий, применявшихся для питания космонавтов в 1960–1970-е годы. Разработка призвана заменить галеты, которые имеют более короткий срок хранения, отмечает RT.

Ведерников уточнил, что уже созданы варианты пшеничного и ржаного хлеба, они прошли испытания. Сейчас идет этап подбора оборудования для предприятий, которые займутся серийным производством.

О разработке он рассказал на круглом столе фракции «Единая Россия» в Мосгордуме, посвященном применению космических технологий в гражданской сфере, передает «Радиоточка НСН».

