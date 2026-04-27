«Я бы полетел на Луну. У меня даже есть песня “Луна” на моем виниловом альбоме. У меня нет проблем со здоровьем в свои 59 лет. Я выгляжу достаточно хорошо, нет проблем с давлением. Да и подготовка к концертам такая, что, каждый вечер выходя на сцену, я улетаю в космос. Если бы я мог, то забрал бы с собой в такое путешествие моего Леонардо (щенок породы мальтипу, смесь мальтийской болонки и пуделя, светло-рыжего окраса — примечание НСН). Я с ним не расстаюсь. Будет просто прекрасно, если он станет популярнее меня. Я только рад, если кто-то будет ярче и талантливее из тех, кому я помогал. Мои фанатки уже даже подарили ему гардероб», — отметил артист.



Киркоров добавил, что в свой юбилейный год хотел бы выступить в спортивном комплексе «Олимпийский», который планируют открыть в 2027-м.



«Я закрывал спорткомплекс “Олимпийский”, когда он ушел на реконструкцию. Было бы логично мне его и открывать. К тому же, мое 60-летие совпадает с открытием. Я всегда делаю красивое шоу. Это было бы статусно и красиво, а мне было бы приятно, как и моим поклонникам. Но пока предложений не поступало. Я не собираюсь выигрывать какой-то тендер. Если меня услышат, то будет отлично. А такие амбиции у меня от любви народной», — заключил собеседник НСН.



