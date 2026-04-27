В Белгородской области водитель погиб в ДТП с поездом на переезде
В Белгородской области легковой автомобиль столкнулся с пригородным поездом, водитель машины погиб. Авария произошла на железнодорожном переезде между станциями Белгород и Беломестная, сообщили в Юго-Восточной железной дороге.
По данным перевозчика, автомобиль выехал на пути перед приближающимся поездом №6228 сообщением Белгород — Курск. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось, отмечает RT.
В результате аварии водитель получил смертельные травмы. При этом схода подвижного состава не произошло, никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал.
В ЮВЖД уточнили, что электропоезд получил повреждения и будет отправлен в Белгород, пассажиров доставят другим составом. В УМВД по региону добавили, что за рулем автомобиля Daewoo Gentra находился 41-летний мужчина, а сам переезд был оборудован светофорной и семафорной сигнализацией, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Белгородской области водитель погиб в ДТП с поездом на переезде
