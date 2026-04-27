Польша сняла вопрос пролета Фицо в Москву на День Победы
Проблема пролета самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо через территорию Польши на пути в Москву больше не актуальна. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Министр уточнил, что, по имеющейся у него информации, вопрос урегулирован, однако не стал раскрывать маршрут, по которому словацкий премьер отправится в Россию, отмечает RT.
Ранее Фицо сообщал, что Литва и Латвия отказали в разрешении на пролет его правительственного самолета. Аналогичную позицию, по его словам, заняла Эстония, которая уже не допускала такой перелет в 2025 году. Польша на тот момент продолжала рассматривать соответствующую заявку.
Премьер Словакии планирует посетить Москву в День Победы, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о советских солдатах, погибших при освобождении страны от фашизма. При этом участие в военном параде он не планирует, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
