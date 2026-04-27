Польша сняла вопрос пролета Фицо в Москву на День Победы

Проблема пролета самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо через территорию Польши на пути в Москву больше не актуальна. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Министр уточнил, что, по имеющейся у него информации, вопрос урегулирован, однако не стал раскрывать маршрут, по которому словацкий премьер отправится в Россию, отмечает RT.