В Севастополе сбили три беспилотника

Российские военные отражают атаку беспилотников в Севастополе, силы ПВО и мобильные огневые группы уже уничтожили три цели над морем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, беспилотники были сбиты в районе Омеги и мыса Херсонес. Информация носит предварительный характер. Развожаев уточнил, что отражение атаки продолжается.

МО: За сутки силы ПВО сбили 530 дронов ВСУ

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиСевастопольПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры