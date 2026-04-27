В Севастополе сбили три беспилотника
Российские военные отражают атаку беспилотников в Севастополе, силы ПВО и мобильные огневые группы уже уничтожили три цели над морем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его данным, беспилотники были сбиты в районе Омеги и мыса Херсонес. Информация носит предварительный характер. Развожаев уточнил, что отражение атаки продолжается.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
