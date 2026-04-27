В Севастополе сбили три беспилотника

Российские военные отражают атаку беспилотников в Севастополе, силы ПВО и мобильные огневые группы уже уничтожили три цели над морем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, беспилотники были сбиты в районе Омеги и мыса Херсонес. Информация носит предварительный характер. Развожаев уточнил, что отражение атаки продолжается.