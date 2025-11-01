В резиденции Трампа прошел роскошный прием в честь Хеллоуина
Вечеринка в честь Хеллоуина прошла в частной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом сообщил пул журналистов Белого дома.
Темой роскошного приема стал лозунг «A Little Party Never Killed Nobody» («Маленькая вечеринка никому не повредит»).
«Гости, одетые в костюмы флэпперов, сидели за накрытыми столами под музыку музыкального оркестра... Президента США заметили сидящим за столом с [госсекретарем США] Марко Рубио и его женой, Тиффани Трамп с мужем, Иванкой и Джаредом Кушнером», - указано в сообщении.
Ранее Дональд Трамп и его жена Мелания раздали конфеты детям в честь Хеллоуина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В резиденции Трампа прошел роскошный прием в честь Хеллоуина
- Следующий саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне
- В десяти регионах России сбили 98 дронов ВСУ
- СМИ назвали самый подорожавший в октябре в мире товар
- Вулин: Мир оказался на пороге ядерной войны
- В Аргентине сменился глава кабмина
- В Институте Пушкина назвали самое длинное слово в русском языке
- Песков: «Буревестник» является прорывом в сфере технологий и обороны
- Минобрнауки представило виды материальной поддержки студентов с детьми
- В Приморье запретили публиковать данные об атаках БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru