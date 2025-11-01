В резиденции Трампа прошел роскошный прием в честь Хеллоуина

Темой роскошного приема стал лозунг «A Little Party Never Killed Nobody» («Маленькая вечеринка никому не повредит»).

«Гости, одетые в костюмы флэпперов, сидели за накрытыми столами под музыку музыкального оркестра... Президента США заметили сидящим за столом с [госсекретарем США] Марко Рубио и его женой, Тиффани Трамп с мужем, Иванкой и Джаредом Кушнером», - указано в сообщении.

Ранее Дональд Трамп и его жена Мелания раздали конфеты детям в честь Хеллоуина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

