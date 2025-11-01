Алиханов: Текущие условия по льготным автокредитам сохранятся
Текущие условия получения льготных автокредитов в России сохранятся в 2026 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с РИА Новости.
Как отметил министр, программа льготного автокредитования уже охватывает обширные категории граждан.
«В следующем году рассчитываем сохранить все действующие категории. В случае необходимости будем донастраивать параметры программы, исходя из динамики рынка», - подчеркнул Алиханов.
Он напомнил, что воспользоваться льготным автокредитом могут сотрудники из сфер образования и медицины, участники специальной военной операции и члены их семей, россияне с инвалидностью. В 2025 году программу расширили на семьи с детьми, для получивших ранения участников СВО ввели скидку в 40% на машины с ручным управлением, всем категориям заемщиков предоставили скидку до 925 тысяч рублей в части отечественных электромобилей и последовательных гибридов.
Ранее Алиханов сообщил, что в 2026 году в проекте бюджета предусмотрено 20 млрд рублей на льготное автокредитование и 17 млрд рублей на льготный лизинг.
