Алиханов: Текущие условия по льготным автокредитам сохранятся

Текущие условия получения льготных автокредитов в России сохранятся в 2026 году. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с РИА Новости.

Как отметил министр, программа льготного автокредитования уже охватывает обширные категории граждан.

«В следующем году рассчитываем сохранить все действующие категории. В случае необходимости будем донастраивать параметры программы, исходя из динамики рынка», - подчеркнул Алиханов.

Он напомнил, что воспользоваться льготным автокредитом могут сотрудники из сфер образования и медицины, участники специальной военной операции и члены их семей, россияне с инвалидностью. В 2025 году программу расширили на семьи с детьми, для получивших ранения участников СВО ввели скидку в 40% на машины с ручным управлением, всем категориям заемщиков предоставили скидку до 925 тысяч рублей в части отечественных электромобилей и последовательных гибридов.

Ранее Алиханов сообщил, что в 2026 году в проекте бюджета предусмотрено 20 млрд рублей на льготное автокредитование и 17 млрд рублей на льготный лизинг.

