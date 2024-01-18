Заявления на отсрочку от армии для IТ-специалистов начнут принимать 22 января

Заявление на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва IТ-специалисты смогут подать с 22 января по 6 февраля, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

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В сообщении говорится, что заявления будут приниматься через портал «Госуслуги». После проверки и подтверждения сведений компании должны будут отправить списки в ведомство до 10 февраля.

Уточняется, что вся полученная информация будет передана в Минобороны РФ до 2 марта. Военное ведомство будет принимать решения по отсрочке в период с 1 апреля по 15 июля.

Ранее в России повысили до 30 лет предельный возраст отсрочки от срочной службы для IT-специалистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:It-специалистыГосуслугиМинобороны РФОтсрочка От Армии

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