Заявления на отсрочку от армии для IТ-специалистов начнут принимать 22 января

В сообщении говорится, что заявления будут приниматься через портал «Госуслуги». После проверки и подтверждения сведений компании должны будут отправить списки в ведомство до 10 февраля.

Уточняется, что вся полученная информация будет передана в Минобороны РФ до 2 марта. Военное ведомство будет принимать решения по отсрочке в период с 1 апреля по 15 июля.

Ранее в России повысили до 30 лет предельный возраст отсрочки от срочной службы для IT-специалистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».