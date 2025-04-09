Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении крыши клуба
Звезда меренге, доминиканский певец Рубби Перес погиб при обрушении крыши в ночном клубе Jet Set в Санто-Доминго. Об этом в соцсетях исполнителя заявила его команда.
Инцидент произошёл в ночь на 7 апреля во время концерта Переса. Крыша заведения обрушилась примерно через час после начала шоу 69-летнего певца.
После происшествия поступали противоречивые сообщения о судьбе Переса. В итоге его команда подтвердила, что оказавшийся под завалами певец не выжил.
«С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего любимого Рубби Переса... Его музыкальное и человеческое наследие навсегда останется в наших сердцах. Мир его душе», - говорится в сообщении.
По последним данным, при обрушении в клубе Jet Set в Доминикане погибли не менее 124 человек. В связи с трагедией российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования главе республики Луису Абинадеру, сообщает RT.
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