Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении крыши клуба

Инцидент произошёл в ночь на 7 апреля во время концерта Переса. Крыша заведения обрушилась примерно через час после начала шоу 69-летнего певца.

После происшествия поступали противоречивые сообщения о судьбе Переса. В итоге его команда подтвердила, что оказавшийся под завалами певец не выжил.

«С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего любимого Рубби Переса... Его музыкальное и человеческое наследие навсегда останется в наших сердцах. Мир его душе», - говорится в сообщении.

По последним данным, при обрушении в клубе Jet Set в Доминикане погибли не менее 124 человек. В связи с трагедией российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования главе республики Луису Абинадеру, сообщает RT.

