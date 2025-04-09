Биткоин подскочил до 81 тысячи долларов после заявления Трампа о пошлинах
Биткоин значительно подорожал в среду на фоне заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения «взаимных» пошлин на импорт из 75 стран. Криптовалюта выросла на 5,5%, превысив отметку 80 тысяч долларов.
По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance, стоимость биткоина на момент 20:50 мск составила 81 313 долларов, что на 5,5% выше по сравнению с днем ранее, когда курс находился около 77 тысяч долларов.
На портале CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, рост составил 5,47%, с отметкой в 81 317,7 доллара.
Трамп сообщил, что США приостанавливают введение зеркальных пошлин на товары из более чем 75 стран на 90 дней. В то же время, США увеличили пошлины на китайские товары до 125%, что также оказало влияние на динамику криптовалюты. Китай, в свою очередь, с 10 апреля повышает тарифы на американские товары с 34% до 84%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru