Биткоин подскочил до 81 тысячи долларов после заявления Трампа о пошлинах

Биткоин значительно подорожал в среду на фоне заявления президента США Дональда Трампа о приостановке введения «взаимных» пошлин на импорт из 75 стран. Криптовалюта выросла на 5,5%, превысив отметку 80 тысяч долларов.

По данным крупнейшей криптовалютной биржи Binance, стоимость биткоина на момент 20:50 мск составила 81 313 долларов, что на 5,5% выше по сравнению с днем ранее, когда курс находился около 77 тысяч долларов.