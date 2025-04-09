Роскомнадзор запустил в Telegram бота для маркировки крупных каналов
Роскомнадзор сообщил о запуске в мессенджере Telegram специального бота, который позволит владельцам популярных каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков получить обязательную маркировку.
По данным РКН, бот @Trustchannelbot предназначен для помощи блогерам и администраторам каналов в выполнении требований законодательства о маркировке страниц в социальных сетях. Отмечается, что успешное прохождение процедуры позволит каналам получить статус «А+».
В ведомстве напомнили, что необходимость маркировки предусмотрена правилами, утвержденными постановлением правительства России от 28 декабря 2024 года № 1963. В соответствии с ними владельцы соцсетей обязаны устанавливать специальные обозначения на персональные страницы и каналы, включенные в реестр Роскомнадзора.
Проверить наличие персональной страницы или канала в этом перечне можно через портал «Госуслуги», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru