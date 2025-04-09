Роскомнадзор запустил в Telegram бота для маркировки крупных каналов

Роскомнадзор сообщил о запуске в мессенджере Telegram специального бота, который позволит владельцам популярных каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков получить обязательную маркировку.

По данным РКН, бот @Trustchannelbot предназначен для помощи блогерам и администраторам каналов в выполнении требований законодательства о маркировке страниц в социальных сетях. Отмечается, что успешное прохождение процедуры позволит каналам получить статус «А+».