Роскомнадзор запустил в Telegram бота для маркировки крупных каналов

Роскомнадзор сообщил о запуске в мессенджере Telegram специального бота, который позволит владельцам популярных каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков получить обязательную маркировку.

По данным РКН, бот @Trustchannelbot предназначен для помощи блогерам и администраторам каналов в выполнении требований законодательства о маркировке страниц в социальных сетях. Отмечается, что успешное прохождение процедуры позволит каналам получить статус «А+».

Telegram начал маркировать каналы, зарегистрированные в РКН

В ведомстве напомнили, что необходимость маркировки предусмотрена правилами, утвержденными постановлением правительства России от 28 декабря 2024 года № 1963. В соответствии с ними владельцы соцсетей обязаны устанавливать специальные обозначения на персональные страницы и каналы, включенные в реестр Роскомнадзора.

Проверить наличие персональной страницы или канала в этом перечне можно через портал «Госуслуги», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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