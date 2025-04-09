Экс-депутат Рады допустил санкции США против Зеленского за срыв переговоров

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что президент США Дональд Трамп может ввести персональные санкции против президент Украины Владимира Зеленского или инициировать его уголовное преследование. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

По мнению Олейника, такие меры станут возможными в случае провала переговоров о перемирии на Украине и отказа Киева заключить сделку по полезным ископаемым, которая продвигается при участии американской стороны.