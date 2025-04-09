Экс-депутат Рады допустил санкции США против Зеленского за срыв переговоров

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что президент США Дональд Трамп может ввести персональные санкции против президент Украины Владимира Зеленского или инициировать его уголовное преследование. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

По мнению Олейника, такие меры станут возможными в случае провала переговоров о перемирии на Украине и отказа Киева заключить сделку по полезным ископаемым, которая продвигается при участии американской стороны.

Трамп заявил, что Путин и Зеленский готовы к сделке по Украине

Он отметил, что Трамп пока не заинтересован в резком конфликте с Зеленским, поскольку рассчитывает добиться от него уступок. В частности, речь идет о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и согласовании условий соглашения по добыче металлов и других ресурсов.

Олейник предположил, что если Киев не выполнит эти условия, Трамп может использовать против Зеленского обвинения в хищении американских средств, выделенных на помощь Украине. По его словам, руководитель ФБР Кэш Пател готов начать расследование при соответствующем указании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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