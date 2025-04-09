ФНС заявила о росте профессиональных схем уклонения от налогов в России

Речь идет не о разовых фирмах-однодневках, а о профессиональных структурах, специализирующихся на создании фиктивных документов, обналичивании средств и теневом сопровождении бюджетных контрактов.

Егоров заключил, что налоговой службе совместно с ФСБ и МВД удается выявлять организаторов подобных схем. По его словам, используются цифровые технологии, позволяющие с высокой точностью определять признаки того, что компания является частью «площадки», а не действует самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».

