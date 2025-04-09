ФНС заявила о росте профессиональных схем уклонения от налогов в России
Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на расширенной коллегии ведомства сообщил о росте организованных и профессиональных схем уклонения от уплаты налогов в стране.
По его словам, борьба с такими структурами требует скоординированных усилий налоговых органов и силовых ведомств. Егоров отметил, что в последние годы компании, уклоняющиеся от налогов, все чаще прибегают к услугам специальных организаций — так называемых «площадок» по НДС, которые оказывают широкий спектр незаконных услуг.
Речь идет не о разовых фирмах-однодневках, а о профессиональных структурах, специализирующихся на создании фиктивных документов, обналичивании средств и теневом сопровождении бюджетных контрактов.
Егоров заключил, что налоговой службе совместно с ФСБ и МВД удается выявлять организаторов подобных схем. По его словам, используются цифровые технологии, позволяющие с высокой точностью определять признаки того, что компания является частью «площадки», а не действует самостоятельно, передает «Радиоточка НСН».
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