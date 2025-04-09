Против экс-владельца банка «Югра» Хотина возбудили новое дело о мошенничестве

Бывший владелец обанкротившегося банка «Югра» Алексей Хотин стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Мещанском суде Москвы, куда поступило ходатайство следствия об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным суда, Хотину вменяется часть 4 статьи 159 УК, предусматривающая ответственность за мошенничество в особо крупном размере.