Против экс-владельца банка «Югра» Хотина возбудили новое дело о мошенничестве

Бывший владелец обанкротившегося банка «Югра» Алексей Хотин стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Мещанском суде Москвы, куда поступило ходатайство следствия об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным суда, Хотину вменяется часть 4 статьи 159 УК, предусматривающая ответственность за мошенничество в особо крупном размере.

Суд взыскал с бывшего владельца банка «Югра» Хотина более 220 млрд рублей

Ранее Хотин уже был приговорен к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате более 23 миллиардов рублей. Вместе с ним наказание получили бывшие топ-менеджеры банка «Югра». Суд признал, что в 2014-2017 годах они выдали заведомо невозвратные кредиты компаниям, подконтрольным Хотину, и похитили 23,6 миллиарда рублей.

В рамках предыдущего дела Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать солидарно с Хотина и его сообщников 17,3 миллиарда рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов. Позднее Мосгорсуд признал этот приговор законным, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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