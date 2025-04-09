Против экс-владельца банка «Югра» Хотина возбудили новое дело о мошенничестве
Бывший владелец обанкротившегося банка «Югра» Алексей Хотин стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Мещанском суде Москвы, куда поступило ходатайство следствия об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным суда, Хотину вменяется часть 4 статьи 159 УК, предусматривающая ответственность за мошенничество в особо крупном размере.
Ранее Хотин уже был приговорен к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате более 23 миллиардов рублей. Вместе с ним наказание получили бывшие топ-менеджеры банка «Югра». Суд признал, что в 2014-2017 годах они выдали заведомо невозвратные кредиты компаниям, подконтрольным Хотину, и похитили 23,6 миллиарда рублей.
В рамках предыдущего дела Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать солидарно с Хотина и его сообщников 17,3 миллиарда рублей в пользу Агентства по страхованию вкладов. Позднее Мосгорсуд признал этот приговор законным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru