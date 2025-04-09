У замначальника Октябрьской железной дороги прошли обыски по делу о хищении

Следственные органы возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при реконструкции Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, фигурантом дела стал первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги (ОЖД) по капитальному строительству. Ранее он занимал аналогичную должность на СКЖД.

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Следствие подозревает его в принятии неисполненных строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция Крымского узла. 1 этап», что нанесло ущерб РЖД на более чем 600 миллионов рублей.

В рамках расследования у подозреваемого прошли обыски. Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» УК, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ХищенияОбыски

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