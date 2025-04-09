У замначальника Октябрьской железной дороги прошли обыски по делу о хищении

Следствие подозревает его в принятии неисполненных строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция Крымского узла. 1 этап», что нанесло ущерб РЖД на более чем 600 миллионов рублей.

В рамках расследования у подозреваемого прошли обыски. Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» УК, передает «Радиоточка НСН».

