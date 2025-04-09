США повышают пошлины на товары из Китая до 125%
США увеличивают пошлины на товары из Китая до 125% на фоне обострения торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином. Соответствующее решение объявил бывший президент Дональд Трамп в своем сообщении в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, причиной введения максимальных тарифов стало «неуважение», которое Китай якобы проявил по отношению к мировым рынкам. Новые ставки начнут действовать с момента вступления указа в силу.
Помимо этого Трамп сообщил, что США временно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. По его словам, действие этих мер замораживается на 90 дней — для того, чтобы дать партнерам время на «переговоры и выработку справедливых торговых условий».
Ранее Трамп подписал указ о применении «взаимных» пошлин на импорт из других государств. Базовая ставка была установлена на уровне 10%, но для стран с торговым профицитом в отношениях с США тарифы рассчитывались индивидуально. В ответ на новые ограничения китайские власти сообщили о повышении пошлин на американские товары до 34%. Трамп, в свою очередь, пригрозил дальнейшим ужесточением торговых мер, если Пекин не откажется от ответных шагов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Биткоин подскочил до 81 тысячи долларов после заявления Трампа о пошлинах
- У замначальника Октябрьской железной дороги прошли обыски по делу о хищении
- Экс-депутат Рады допустил санкции США против Зеленского за срыв переговоров
- США повышают пошлины на товары из Китая до 125%
- Роскомнадзор запустил в Telegram бота для маркировки крупных каналов
- Против экс-владельца банка «Югра» Хотина возбудили новое дело о мошенничестве
- Bloomberg назвал товары из Китая, которые сильнее всего пострадали от пошлин США
- ФНС заявила о росте профессиональных схем уклонения от налогов в России
- Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении крыши клуба
- В Подмосковье подросток пытался инсценировать нападение после убийства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru