США повышают пошлины на товары из Китая до 125%

США увеличивают пошлины на товары из Китая до 125% на фоне обострения торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином. Соответствующее решение объявил бывший президент Дональд Трамп в своем сообщении в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, причиной введения максимальных тарифов стало «неуважение», которое Китай якобы проявил по отношению к мировым рынкам. Новые ставки начнут действовать с момента вступления указа в силу.