США повышают пошлины на товары из Китая до 125%

США увеличивают пошлины на товары из Китая до 125% на фоне обострения торгового противостояния между Вашингтоном и Пекином. Соответствующее решение объявил бывший президент Дональд Трамп в своем сообщении в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, причиной введения максимальных тарифов стало «неуважение», которое Китай якобы проявил по отношению к мировым рынкам. Новые ставки начнут действовать с момента вступления указа в силу.

Bloomberg назвал товары из Китая, которые сильнее всего пострадали от пошлин США

Помимо этого Трамп сообщил, что США временно приостанавливают введение зеркальных пошлин в отношении более 75 стран. По его словам, действие этих мер замораживается на 90 дней — для того, чтобы дать партнерам время на «переговоры и выработку справедливых торговых условий».

Ранее Трамп подписал указ о применении «взаимных» пошлин на импорт из других государств. Базовая ставка была установлена на уровне 10%, но для стран с торговым профицитом в отношениях с США тарифы рассчитывались индивидуально. В ответ на новые ограничения китайские власти сообщили о повышении пошлин на американские товары до 34%. Трамп, в свою очередь, пригрозил дальнейшим ужесточением торговых мер, если Пекин не откажется от ответных шагов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПошлиныКитайСША

Горячие новости

Все новости

партнеры