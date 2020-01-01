Заворотнюк виртуально обратилась к поклонникам
1 января 202013:00
Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживал ее в течение прошлого года. Пост опубликован на личной странице Заворотнюк в Instagram.
В посте автор желает счастья и исполнения желаний в новом году, в том числе от имени семьи актрисы, уточняет Газета.ru.
Напомним, у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН рассказал об этапах выявления опухолей головного мозга.
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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
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