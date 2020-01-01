Заворотнюк виртуально обратилась к поклонникам

Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживал ее в течение прошлого года. Пост опубликован на личной странице Заворотнюк в Instagram.

В посте автор желает счастья и исполнения желаний в новом году, в том числе от имени семьи актрисы, уточняет Газета.ru.