Заворотнюк виртуально обратилась к поклонникам

1 января 202013:00

Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех, кто поддерживал ее в течение прошлого года. Пост опубликован на личной странице Заворотнюк в Instagram.

В посте автор желает счастья и исполнения желаний в новом году, в том числе от имени семьи актрисы, уточняет Газета.ru.

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Напомним, у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.

Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН рассказал об этапах выявления опухолей головного мозга.


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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
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