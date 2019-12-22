Директор Заворотнюк ответила по поводу сбора денег на лечение актрисы
Марина Попова, директор российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, прокомментировала слухи о блокировке банковских счетов супруга артистки Петра Чернышева из-за, якобы, поступивших пожертвований на лечение Заворотнюк. В интервью телеканалу «360» Попова назвала распространившиеся сведения «бредом».
«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги?», — задала журналистам риторический вопрос директор Заворотнюк.
Ранее в прессе появилась информация, что Налоговая служба заблокировала счета Петра Чернышева из-за «подозрительной активности». По информации СМИ, причиной этой «активности» стали финансовые поступления от поклонников актрисы на ее лечение.
Напомним, у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
Ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН рассказал об этапах выявления опухолей головного мозга.
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