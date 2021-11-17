Сенаторы предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации

«Врач, который отговаривает от вакцинации - это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией», — сообщил сенатор.

В таких случаях возникает вопрос о том, каким образом врач получил диплом об образовании. «Это нарушение медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей», — считает Башкин.

Как сообщалось, QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, будет аннулирован, если человек заболеет после прививки. Вместо него будет действовать QR-код, подтверждающий перенесение заболевания.

