Сенаторы предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
Врачей, отговаривающих граждан России от вакцинации от COVID-19, необходимо пожизненно лишать медицинских дипломов, поскольку такая позиция говорит об их профнепригодности, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора, кандидата медицинских наук Александра Башкина.
«Врач, который отговаривает от вакцинации - это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией», — сообщил сенатор.
В таких случаях возникает вопрос о том, каким образом врач получил диплом об образовании. «Это нарушение медицинского кодекса, клятвы Гиппократа, кодекса честных врачей», — считает Башкин.
Как сообщалось, QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, будет аннулирован, если человек заболеет после прививки. Вместо него будет действовать QR-код, подтверждающий перенесение заболевания.
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