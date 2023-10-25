«Зависим от Европы!»: Гинеколог объяснила рекордные продажи противозачаточных
Россиянки опасаются ужесточения правил в сфере абортов и скупают пероральные контрацептивы, заявила НСН гинеколог Любовь Ерофеева. Она отметила, что Россия сама не производит подобные препараты.
Россиянки опасаются ужесточения правил в сфере абортов и продаж специализированных препаратов, поэтому на всякий случай скупают таблетки для предупреждения нежелательной беременности, заявила акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с НСН.
За девять месяцев в России было продано пероральных контрацептивов (таблеток для предупреждения нежелательной беременности) более чем на 20,7 миллиарда рублей. Показатель стал максимальным с начала ведения статистики в 2017 году, приводят подсчеты DSM Group «Ведомости».
«Это вызвано заявлениями министра здравоохранения, шла речь о том, что в аптеках будет ужесточен контроль продаж препаратов для прерывания беременности. Ведутся разговоры о том, что могут быть какие-то ограничения женщин в праве на выбор места проведения такой операции. Возможно, людей это заставило задуматься о контрацепции. Я это отношу к ажиотажному спросу. Я в целом не вижу в этом ничего плохого, потому что контрацепцию покупают для защиты от нежелательной беременности», - объяснила она.
Ерофеева подчеркнула, что в России не производят таблетки для предупреждения нежелательной беременности, также закупаются за рубежом и внутриматочные спирали.
«К сожалению, у нас нет своего производства таких препаратов, мы зависим от импорта – в том числе от Европы. Поэтому это тоже могло сыграть роль. Я помню, что в 2022 году весной был ажиотажный спрос, потому что женщины, которые долгие годы используют один и тот же препарат, очень встревожились. Все думали, что какие-то препараты могут исчезнуть. Нам нужно развивать это направление. Чтобы снизить уровень абортов, нужно использовать эффективную контрацепцию. У нас должна быть национальная программа, должны быть созданы такие препараты, либо закуплены лицензии. Мы даже внутриматочные спирали не производим, хотя могли бы это делать», - рассказала врач.
При этом именно противозачаточные таблетки и спирали признаны самыми эффективными методами предупреждения нежелательной беременности, указала она.
«Во-первых, выбор метода или препарата - это всегда индивидуальный подбор. Не каждой женщине подойдет то, что есть на фармацевтическом рынке. Во-вторых, назначать препарат или метод должен специализированный врач. Сегодня самыми эффективными средствами признаны противозачаточные таблетки и спирали – это самые надежные методы с наименьшим числом ошибок», - добавила собеседница НСН.
Ранее Мордовия стала первым российским регионом, где законодательно запретили склонять беременных женщин к абортам. Штрафы за такое нарушение составят от пяти до 10 тысяч рублей для граждан и от 100 до 200 тысяч рублей для юрлиц. Закон приняли на сессии Госсобрания региона, передает «Радиоточка НСН».
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