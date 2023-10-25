«Зависим от Европы!»: Гинеколог объяснила рекордные продажи противозачаточных

Россиянки опасаются ужесточения правил в сфере абортов и продаж специализированных препаратов, поэтому на всякий случай скупают таблетки для предупреждения нежелательной беременности, заявила акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в беседе с НСН.

За девять месяцев в России было продано пероральных контрацептивов (таблеток для предупреждения нежелательной беременности) более чем на 20,7 миллиарда рублей. Показатель стал максимальным с начала ведения статистики в 2017 году, приводят подсчеты DSM Group «Ведомости».