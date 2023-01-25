Зависимость от логистики: В отрасли объяснили перечень потенциально дефицитных лекарств

Логистические проблемы приводят к временной пропаже некоторых лекарственных препаратов, регуляторы должны принять меры, чтобы не допустить дефицита на рынке, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН.

Накануне 97 позиций были включены межведомственной комиссией Минздрава в перечень лекарств, которые могут стать «потенциально дефектурными» на российском рынке. Среди препаратов, включенных в перечень: йод, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота (аспирин), парацетамол, фентанил, фенобарбитал (основная составляющая валокордина и корвалола) и другие лекарства. Дмитриев объяснил, что 90% субстанций доставляются из-за рубежа.

«У нас есть логистические проблемы, прекращения поставок, периодически наблюдаем временное непоступление того или иного препарата. Чтобы себя обезопасить и посмотрели на тот список, который быстро из собственных запасов покрыть будет сложно. Первым в списке идет йод, производство йода у нас сократилось, были вопросы еще два-три года назад. Что касается производства лекарств, к сожалению, 90% субстанций мы везем из-за рубежа, даже с дружественными странами возникают логистические проблемы – где-то человеческий фактор, где-то проблема со страховкой и так далее. Вопрос своевременности поставки сегодня актуален. Если раньше, из КНР, например, у нас была гарантированная поставка в течение 30-35 дней, то сегодня 95 дней – это большой подарок», - объяснил он.