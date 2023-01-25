Зависимость от логистики: В отрасли объяснили перечень потенциально дефицитных лекарств
Генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев заявил НСН, что сроки поставок лекарств увеличились с 30 дней до 95, Минздрав решает эту проблему.
Логистические проблемы приводят к временной пропаже некоторых лекарственных препаратов, регуляторы должны принять меры, чтобы не допустить дефицита на рынке, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с НСН.
Накануне 97 позиций были включены межведомственной комиссией Минздрава в перечень лекарств, которые могут стать «потенциально дефектурными» на российском рынке. Среди препаратов, включенных в перечень: йод, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота (аспирин), парацетамол, фентанил, фенобарбитал (основная составляющая валокордина и корвалола) и другие лекарства. Дмитриев объяснил, что 90% субстанций доставляются из-за рубежа.
«У нас есть логистические проблемы, прекращения поставок, периодически наблюдаем временное непоступление того или иного препарата. Чтобы себя обезопасить и посмотрели на тот список, который быстро из собственных запасов покрыть будет сложно. Первым в списке идет йод, производство йода у нас сократилось, были вопросы еще два-три года назад. Что касается производства лекарств, к сожалению, 90% субстанций мы везем из-за рубежа, даже с дружественными странами возникают логистические проблемы – где-то человеческий фактор, где-то проблема со страховкой и так далее. Вопрос своевременности поставки сегодня актуален. Если раньше, из КНР, например, у нас была гарантированная поставка в течение 30-35 дней, то сегодня 95 дней – это большой подарок», - объяснил он.
Собеседник НСН рассказал, что задержка в поставках вызывает ажиотажный спрос, который только усугубляет ситуацию. При этом Дмитриев также призвал регуляторов дополнительно решать вопрос с рентабельностью производителей, чтобы избежать дефицита.
«Как только где-то что-то исчезает, мы подталкиваем ажиотажный спрос, люди скупают все тоннами, а потом не знают, куда девать, продают в интернете. Мы представляем себе среднее потребление с учетом сезонного спроса, выстраиваем под это всю цепочку поставок. Если перегрузить склады из-за спроса, что потом делать с этими препаратами? Они имеют ограниченный срок годности. Чтобы у нас не исчезали препараты из низкого ценового сегмента, нам надо дать возможность производство этих препаратов сделать рентабельным, а оно в последнее время становится убыточным. Давление на цены заканчивается дефицитом», - заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост фармпроизводства за три квартала 2022 года составил 22%. По его словам, 60% на рынке – это отечественные лекарственные препараты. «Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли», — цитирует президента Telegram-канал Кремля. О каких именно препаратах идет речь, Путин не уточнил.
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