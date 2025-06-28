Завершился первый межрегиональный студенческий слет «Будущее Приазовья»

Слет проходил в Таганроге на базе кампуса Южного федерального университета с 25 по 28 июня 2025 года. Эта образовательная инициатива, направленная на развитие молодежных проектов и интеграцию студенческого сообщества в процессы социально-экономического развития Приазовья, реализовывалась при поддержке Совета Федерации.

Как отметил Яцкин, Слет завершился праздничным концертом с участием Петра Лундстрема и торжественным награждением призеров мероприятия. Так, Донбасский государственный технический университет» был удостоен награды за проекты в направлении «Промышленность и экология», учащиеся столичного РАНХиГСа отличились инициативами в сфере «Образования и науки», Донецкая академия управления и государственной службы получила награду за студенческие проекты в области «Туризма и культуры».

Помимо этого, были отмечены идеи студентов Кубанского государственного аграрного университета им И.Т. Трубилина в сфере «Агропромышленного комплекса», а Донской государственный технический университет получил награду за проекты в сфере «Транспорта».

Яцкин ранее заявлял НСН, что перед регионом стоит целый ряд вызовов, решать задачи поможет свежий молодежный взгляд.

