Межрегиональный студенческий слет «Будущее Приазовья» пройдет в Таганроге
Межрегиональный студенческий слёт «Будущее Приазовья» пройдёт в Таганроге на базе кампуса Южного федерального университета с 25 по 28 июня 2025 года.
Целью мероприятия является интеграция организаций высшего образования для разработки реальных проектных решений комплексного социально-экономического развития территорий Приазовья, а также создание устойчивых контактов между вузами для обмена опытом и лучшими практиками.
В программу слёта включены панельные дискуссии, открытые диалоги и прочие активности, а также практическая часть, предполагающая совместную выработку проектов командами, которые будут объединены по пяти направлениям: «Промышленность и экология», «Транспорт», «Агропромышленный комплекс», «Туризм и культура», «Образование и наука».
Досуговая часть мероприятия предусматривает серию социальных активностей, в том числе проведение интеллектуальных игр и экскурсии по научно-популярным и историческим маршрутам Таганрога, а также концерт и онлайн-сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru