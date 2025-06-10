Межрегиональный студенческий слет «Будущее Приазовья» пройдет в Таганроге

Целью мероприятия является интеграция организаций высшего образования для разработки реальных проектных решений комплексного социально-экономического развития территорий Приазовья, а также создание устойчивых контактов между вузами для обмена опытом и лучшими практиками.

В программу слёта включены панельные дискуссии, открытые диалоги и прочие активности, а также практическая часть, предполагающая совместную выработку проектов командами, которые будут объединены по пяти направлениям: «Промышленность и экология», «Транспорт», «Агропромышленный комплекс», «Туризм и культура», «Образование и наука».

Досуговая часть мероприятия предусматривает серию социальных активностей, в том числе проведение интеллектуальных игр и экскурсии по научно-популярным и историческим маршрутам Таганрога, а также концерт и онлайн-сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Ранее заместитель председатель правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Калининграде было закончено строительство «дома для творческой молодёжи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

