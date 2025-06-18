«Студенческие команды готовят свои проекты, подобраны партнеры, включая региональные предпринимательские структуры. Конечно, будем стараться говорить с молодёжью на одном языке. Будут опытные наставники, кандидаты наук, есть наставники и из федеральных министерств – Минтранс, Минсельхоз, Минпромторг... Заместители министров приедут и обсудят с ребятами их предложения. Финалом будет защита этих предложений, проекты будут представлены в различных номинациях. Победители смогут рассчитывать на стажировку в организациях, на призы. Главы регионов будут также представлены, будут общаться со студентами. На федеральном уровне предусмотрен ряд открытых диалогов. Уже сейчас скажу, что подтвержден диалог с министром образования и науки Валерием Фальковым. Не каждый раз обычный студент может встретиться с министром образования и послушать его видение на образовательную среду в регионе», - рассказал он.

Яцкин отметил, что перед регионом стоит целый ряд вызовов, решать задачи поможет свежий молодежный взгляд.

«Вызовов у региона очень много. Приазовье – это сегодня один из национальных приоритетов страны. Азовское море стало внутренним, все уровни власти ставят перед собой задачи по развитию всех территорий. Приазовье должно стать удобным, комфортным регионом для жизни людей при всех вызовах, которые сейчас имеются. Многое уже сделано с точки зрения инфраструктуры – Мариуполь, Бердянск, Таганрог, но работы еще много. Важно услышать мнение молодых людей, которые проживают на этих территориях. Свежий и нестандартный взгляд помогает иначе посмотреть на вещи, которые мы вырабатываем в кабинетах региональных и федеральных чиновников», - подчеркнул сенатор.

Также он раскрыл некоторые секреты культурной и спортивной программ форума.

«У нас огромная заинтересованность в этом форуме, мы не хотим мнения чиновников услышать, мы хотим услышать мнения жителей. Это среда для общения студентов, площадка для горизонтальных связей. Предусмотрена культурная и спортивная программа. Например, известный шахматист Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры в шахматы. Олимпийские чемпионы проведут со студентами утреннюю гимнастику. Есть еще одна изюминка – талантливый скрипач Петр Лундстрем тоже выступит со своей программой перед студентами. Это потрясающее выступление, он умеет работать с молодой аудиторией. Поэтому мы не только про проекты, но и про общение», - подытожил собеседник НСН.

В программу слёта включены панельные дискуссии, открытые диалоги и прочие активности, а также практическая часть, предполагающая совместную выработку проектов командами, которые будут объединены по пяти направлениям: «Промышленность и экология», «Транспорт», «Агропромышленный комплекс», «Туризм и культура», «Образование и наука».

